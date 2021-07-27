За полгода уровень безработицы в Москве снизился в 2,5 раза

По данным центра занятости населения, уровень безработицы в Москве за последние шесть месяцев снизился почти в 2,5 раза. В конце 2020 года официально зарегистрированных безработных в столице было почти 97 тысяч, а сейчас их - около 40 тысяч. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

"В 2020 году служба занятости добилась рекордного трудоустройства - 178 тысяч человек нашли работу, то есть каждый второй обратившийся. На данный момент уровень безработицы в Москве составляет всего 0,56 процента, за полгода он снизился почти в 2,5 раза. Сегодняшние показатели подчеркивают положительную динамику на рынке труда. Карьерные консультанты уделяют максимум времени составлению резюме кандидатов, подбору подходящих вакансий, организации собеседований и взаимодействию с работодателями. Основным приоритетом службы занятости остается оказание качественных услуг и успешное трудоустройство всех обратившихся москвичей. С начала года трудоустроено уже более 52 тысяч человек", - рассказала Анастасия Ракова.

Открытые массовые отборы - новый эффективный инструмент для трудоустройства москвичей. Теперь пройти собеседование с работодателями можно прямо на площадке Центра занятости в сопровождении специалистов, что помогает трудоустроиться тем, кому сложно проходить интервью самостоятельно. Служба занятости заключила договоры о подборе персонала на массовые вакансии с более чем 340 компаниями.

Предоставляемые услуги и сервисы позволяют не только получить поддержку специалистов, актуальные знания о рынке труда и современном процессе трудоустройства, но и воспользоваться крупнейшей базой вакансий, которая динамично расширяется каждый день.

С конца 2020 года количество вакансий в базе службы занятости выросло на 48 процентов, что приравнивается к почти 380 тысячам вакансий на 40 тысяч безработных. Расширить базу вакансий и повысить шансы на трудоустройство службе занятости удалось благодаря реализации партнерских проектов с крупнейшими российскими компаниями интернет-рекрутмента - Head Hunter и SuperJob.

На рынке труда наблюдается тенденция развития новых форм трудоустройства: самозанятости, фриланса, парт-тайм-работы. Самозанятость позволяет людям открыть и легализовать собственное дело, организовать занятость и график работы по своему усмотрению. Центр занятости стремится оказывать необходимую помощь москвичам, желающим открыть собственное дело или зарегистрировать статус самозанятого. Во флагманском офисе "Моя работа" по адресу Шаболовка, 48 специалисты проводят обучение по самозанятости и ведению бизнеса для кандидатов, в том числе и онлайн, совместно с партнером ПАО "Сбер" помогают в регистрации самозанятости, приглашают работодателей, которые принимают на работу соискателей уже в новом статусе - самозанятого. С начала 2021 года более 3700 человек открыли собственное дело и зарегистрировали статус самозанятого через Центр занятости населения.

Найти работу москвичам помогают крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы (служба занятости населения города Москвы) и сайт центра занятости населения "Моя работа".

В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположено в центрах госуслуг "Мои документы". Флагманские центры с расширенным набором услуг располагаются по адресам: Щепкина, 38, строение 1 и Шаболовка, 48. Кроме того, специализированный центр занятости "Моя карьера" для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт для москвичей по адресу: Сергия Радонежского, 1, cтроение 1.