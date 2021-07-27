Житель Тверской области осужден за подготовку теракта в День Победы

Тверской суд вынес приговор 21-летнему жителю города Кимры, признанному виновным в незаконном изготовлении и хранении оружия, убийстве, а также подготовке террористического акта.

Установлено, что в 2019 году юноша переделал травматический пистолет Макарова в боевой, изготовил боеприпасы к нему, запасся мачете и тремя бутылками "коктейля Молотова". Все это добро он хранил в тайнике.

В апреле 2020 года осужденный застрелил незнакомого ему 48-летнего мужчину, встреченного на окраине Кимр. Убийство было совершено из хулиганских побуждений, отметили в управлении СКР по региону. Вслед за этим юноша стал готовится к совершению теракта, который он запланировал на 9 мая.

Когда его задержали оперативники ФСБ, в тайнике с оружием они нашли и дневники с планами операций.

Суд признал молодого человека виновным по трем статьям УК и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Первый три года он проведет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима.