Жителям европейской части России пообещали "приятные осадки"

Теплые дни и кратковременные дожди ждут жителей европейской части России на этой неделе.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что во вторник и среду из-за антициклона воздух прогреется до 27-29 градусов, что на два-три градуса выше нормы. "А осадки всегда очень приятно воспринимаются во время такой теплой погоды", - подчеркнул метеоролог.

Но уже во второй половине дня в среду в Центральный федеральный округ придут дожди. А, начиная с четверга, атмосферное давление начнет падать, прогнозируется облачная с прояснениями погода, временами небольшие дожди. "То есть - не просто осадки, но также периоды сухой ясной погоды", - подытожил Вильфанд.