Эксперты: Айсен Николаев делает верные шаги в борьбе с пожарами

По мнению экспертов, глава Якутии Айсен Николаев, благодаря грамотным решениям и позиционированию деятельности по борьбе с лесными пожарами, смог добиться поддержки федерального центра - как в плане выделения текущей помощи (техника и кадры), так и в системных вопросах.

21 июля Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором обсуждались вопросы борьбы с лесными пожарами. С инициативами по системному решению проблемы пожаров выступил глава Якутии Айсен Николаев. Самое главное, по мнению Николаева, это изменение подходов к финансированию охраны лесов. "Назрела необходимость увеличения финансирования на защиту российских лесов, нашего достояния планетарного значения" - отметил глава Якутии.

В первую очередь, это вопрос методики расчета финансирования мероприятий по охране лесов, в которые входит и профилактика пожаров. Сейчас субсидии рассчитываются с учетом численности жителей, поэтому регионы с маленькой плотностью населения и большой площадью лесов оказываются обделены. Глава Якутии - самого большого региона России, где расположена четверть всех лесов страны (для сравнения - в Якутии 250 миллионов гектаров, немногим меньше, чем во всей Канаде, где 300 миллионов га), неоднократно обращался в правительство. Однако именно сейчас, когда Николаев на деле продемонстрировал эффективное взаимодействие с федеральным центром по устранению чрезвычайной пожарной ситуации в регионе, президент страны инициативу поддержал и даже предложил рассмотреть вопрос полного финансирования противопожарной деятельности из федерального бюджета для таких регионов, как Якутия.

"Ситуация с лесными пожарами актуализировала предложения властей Якутии по финансированию профилактики лесных пожаров, поскольку существующая методика его привязки к численности населения (а не к площади лесов) в случае Якутии выглядит абсурдной. Было логично, что федеральный центр вернулся к этой теме", - отметил политолог, президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Однако полтора месяца назад лесопожарный сезон в Якутии начинался со шквала негодования и критики. Как Николаеву удалось переломить ситуацию в свою сторону - рассказывают эксперты.

По мнению политолога, научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, противоречий между Якутией и федеральным центром сейчас нет: "Трения бывают всегда, когда машина работает. Сейчас очевидно, что федеральная поддержка есть, ведь глава Якутии, как и правительство, работает в команде президента".

В настоящее время в республике объявлен режим ЧС. Айсен Николаев посещает районы, где сложилась наиболее тяжелая ситуация. Дмитрий Журавлев отмечает, что личное присутствие главы помогает оперативно принимать необходимые решения, а также воодушевляет добровольцев (сейчас в тушении пожаров участвует около трехсот добровольцев, прошедших обучение).

"Личное присутствие главы - это стимул для участия добровольцев. Добровольцу важно понимать, что он в команде здесь и сейчас, что идет общая борьба и он не один", - отмечает эксперт.

По мнении политолога, директора региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьи Кислицыной, ситуация с пожарами позволит якутскому обществу сплотиться вокруг лидера: "Айсен Сергеевич Николаев - управленец, который открыто говорит о ситуации. Он проводит прямые эфиры и отвечает на острые вопросы жителей. Он лично посещает районы с наиболее тяжелой ситуацией, общается на передовой с огнеборцами и выслушивает их пожелания", - говорит она.

"В этой работе ему помогает команда. Ежедневно в СМИ выдается точная информация Оперативного штаба республики: сколько пожаров потушено, сколько человек и техники участвует в тушении, каким образом населенные пункты республики будут защищены от стихии. Все эти действия способствуют росту доверия между обществом и государством. Результат - республика сплачивается вокруг Николаева. Показателем этого служит рост волонтерского движения по тушению пожаров в республике. Сотни людей проходят обучение и отправляются бороться со стихией", - добавляет Кислицына.