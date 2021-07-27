Индия успешно провела испытания ракет

Организация оборонных исследований и разработок (ООИР; англ. DRDO ) успешно провела летные испытания разработанной в Индии переносной самонаводящейся противотанковой ракеты малого веса и ракеты нового поколения "Акаш" (Akash-NG) класса "земля-воздух".

Согласно официальному заявлению, переносная противотанковая ракета была запущена из портативной пусковой установки, интегрированной с тепловым узлом, в цель, имитирующую танк. Ракета поразила цель в режиме прямой атаки и уничтожила ее. Испытания успешно подтвердили минимальный радиус действия снаряда. Все задачи выполнены. Ракета уже прошла летные испытания и на максимальную дальность.

Она оснащена современной миниатюрной инфракрасной системой наведения, а также усовершенствованной авионикой. Проведенные испытания приближают разработку переносной противотанковой управляемой ракеты третьего поколения к завершению.

Между тем ракетная система нового поколения Akash была разработана лабораторией оборонных исследований и разработок в Хайдарабаде в сотрудничестве с другими лабораториями ООИР. Свидетелями запуска стали представители ВВС Индии.

Для сбора полетных данных Интегрированный испытательный полигон (лаборатория ITR) развернул ряд дальномерных станций, таких как электронно-оптическая система слежения, системы радиолокации и телеметрии.

"Безупречная работа всей системы вооружения была подтверждена полными полетными данными, полученными этими системами. Во время испытаний ракета продемонстрировала высокую маневренность, необходимую для нейтрализации быстрых и маневренных воздушных угроз", - сообщили в Организации оборонных исследований и разработок.

После развертывания система вооружения Akash-NG станет фактором, увеличивающим возможности индийских ВВС в области противовоздушной обороны. Производственные агентства Bharat Electronics (BEL) и Bharat Dynamics Limited (BDL) также приняли участие в испытаниях.

Министр обороны Раджнат Сингх поздравил Организацию оборонных исследований и разработок, агентства Bharat Electronics и Bharat Dynamics Limited, ВВС Индии и отечественную промышленность с успешным проведением испытаний. Председатель ООИР доктор Г. Сатиш Редди также поздравил команду с успешными тестовыми пусками.