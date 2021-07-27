На Чукотке выброшенная браконьерами рыба привлекла медведя в поселок

Прокуратура Чукотского автономного округа начала проверку информации, размещенной в социальных сетях по факту незаконной добычи рыбы (статья 256 УК РФ).

Как рассказала "РГ" старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Анастасия Паскова, речь идет о публикации в группе "ДПЧ" "ВКонтакте". Ее автор сообщает, что рядом с поселком Аэропорт неизвестные оставили большое количество выпотрошенной рыбы. Ее запах привлек в населенный пункт бурого медведя. Зверь не нанес никому вреда и ушел самостоятельно. Но жители опасаются, что хищник может вернуться.

"Выкинули рыбу рыбаки, которые рыбачат левее от устья реки Вторая (дорога с карьера к лиману) на поддержанной машине УАЗ бежевого цвета", - описывают нарушителей очевидцы.

В прокуратуре ЧАО сообщили, что информацию направили начальнику окружного УМВД. Ситуацию взял на контроль прокурор региона.