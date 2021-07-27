На Камчатке возбудили дело о незаконном вылове лосося на 2,5 млн рублей

Уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов (часть 3 статьи 256 УК РФ) возбудили в отношении 38-летнего жителя города Елизово, организовавшего незаконную рыбалку в Соболевском районе Камчатского края.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, мужчина ловил тихоокеанского лосося вместе двумя знакомыми, которым сказал, что у него есть необходимые для этого документы. Рыбаки использовали резиновую лодку с руль-мотором и жилковую сеть длиной 55 метров и поймали более 2,5 тысячи экземпляров рыб, преимущественно горбуши. Общий вес улова составил четыре тонны, а стоимость почти 2,5 миллиона рублей.

Ведется следствие. Подозреваемому избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.