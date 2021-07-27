Оползень остановил крупнейшее угольное предприятие Сахалина

На Сахалине на месяц приостановлена работа Солнцевского угольного разреза - самого крупного в регионе. Сахалинское управление Ростехнадзора организовало проверку и насчитало на предприятии 39 нарушений требований промышленной безопасности.

Все это следствие череды событий, не на шутку встревоживших сахалинцев. В ночь на 10 июля в долину реки Желтая в Углегорском районе сошел оползень со склада временного хранения породы на угольном разрезе. Такие склады формируют, когда снимают слой грунта (вскрыши) с участков, где залегают полезные ископаемые. В итоге огромная масса грунта с Солнцевского легко перекрыла почти 700 метров реки Желтой.

- По оценкам независимых специалистов, сошло около двух-трех миллионов кубометров вскрышной породы, - рассказал "РГ" руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын. - Желтая впадает в Углегорку, а это по сахалинским меркам достаточно крупная река, да еще и нерестовая. На ней же находится водозабор - источник питьевого водоснабжения города Углегорска и поселка Ольховка.

По словам Лисицына, сейчас уже ясно, что при хранении вскрышных пород угольщики не провели должным образом укрепление, не устроили водоотведение, отвал долгое время обводнялся, вот и произошло то, что при таких условиях должно было неминуемо случиться.

После схода оползня моментально образовалась большая запруда. Появилась угроза уже не оползня, а селя. К счастью, до этого не дошло - угледобывающая компания провела обводный канал длиной примерно 500 метров, и по нему пустили воду.

К счастью, до схода селя не дошло - угледобывающая компания провела обводной канал

История получила большую огласку. Скандальный оттенок ей придала и попытка администрации муниципалитета отстранить от должности руководителя местного издательского дома за слишком большой интерес к этой теме. Но вмешался губернатор области Валерий Лимаренко, предложив уйти в отставку как раз мэру Углегорского городского округа.

- Инцидент показал, что в таких случаях необходимы максимальная огласка и публичность. Люди должны знать, что ситуация не несет угрозы жизни, и все необходимые работы по устранению последствий ведутся в полном объеме, - заявил Лимаренко. - Бизнес обязан нести полную ответственность как за свою работу по добыче природных ресурсов, так и за возможные негативные последствия хозяйственной деятельности.

По словам Дмитрия Лисицына, сейчас в области сухая и жаркая погода, и никто не знает, как поведет себя оползень, если на Сахалине пройдут сильные дожди. Он вполне может превратиться в селевой поток. Вторая опасность - загрязнение Углегорки. Пока очистные сооружения справляются, но если содержание взвесей увеличится, то Углегорка перестанет отвечать требованиям как источник питьевого водоснабжения.

- Необходимо восстановить русло реки Желтая. И нужно построить хорошие укрепления. Ведь сползла лишь меньшая часть отвала, при сильном дожде сценарий может повториться! - предупреждает эколог.

По факту схода породы в долину реки Желтой СУ СКР региона возбудило уголовное дело, а Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора - административное расследование.