Трутнев: Ущерб регионов ДФО от паводка составит почти 7,9 млрд рублей

Ущерб регионов Дальнего Востока от паводка составит почти 7,9 миллиарда рублей, заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Сравнивая чрезвычайную ситуацию с аналогичной крупной в 2013 году, Трутнев обратил внимание на снижение ущерба. "В 2013 году пострадало более 220 тысяч человек, общий объем ущерба превысил 42 миллиарда. В этом году 12,9 тысячи человек и расчет объема ущерба - 7,9 миллиарда", - привел он данные. Так получилось, пояснил зампред правительства, из-за более четкой работы министерства природных ресурсов, которое вовремя дало прогноз, и частичного строительства гидротехнических сооружений.

Вице-премьер считает необходимым решить некоторые проблемы, с которыми приходится сталкиваться при возмещении ущерба пострадавшим. Прежде всего, по его мнению, надо гармонизировать порядок выплат из региональных и федерального бюджета. "Комиссия ходит два раза, разные расчеты с точки зрения подтверждения проживания человека", - заметил он. Когда человек не прописан в доме, а просто проживает, то он через год после свидетельств соседей получает компенсацию, но этот год у него потерян.

Трутнев также обратил внимание на устаревшие нормативы средств на ремонт пострадавших помещений. "К сожалению, ремонт подорожал, и этих денег не хватит на ремонт жилых помещений", - констатировал зампред правительства.

Сложности возникают из-за недостаточной бюджетной обеспеченности дальневосточных регионов: у 10 из 11 субъектов федерального округа этот уровень меньше 1. "В случае чрезвычайной ситуации им собственных средств для осуществления немедленных выплат гражданам просто не хватает", - сказал вице-премьер. В этой связи он поддержал предложение губернаторов о пересмотре уровня софинансирования регионами расходов. "Потому что для бюджета Еврейской автономной области и Забайкалья объем софинансирования под 30 процентов просто не по силам", - считает Трутнев.