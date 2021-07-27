В Якутии на тушение пожаров поедут сотрудники региональных министерств

В Якутии на тушение лесных пожаров поедут добровольцы из министерств республики, сообщил на заседании регионального оперативного штаба председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Дмитрий Лепчиков.

Он отметил, что будет организовано два выезда. 28 июля на тушение пожаров от органов исполнительной власти будут направлены сотрудники министерства спорта Якутии, а 30 июля на пожары выедут работники региональных минфина, минстроя и министерства по развитию Арктики и делам народов Севера.

На совещании были обсуждены вопросы трансферта добровольцев. Как отметил первый заместитель главы Верхневилюйского улуса Семен Михалев, добровольные помощники пожарных должны отработать не менее десяти дней.

По данным оперативного штаба, сейчас силами более 1,8 тысячи человек на территории республики ведется тушение 48 лесных пожаров. За минувшие сутки удалось ликвидировать 34 очага на площади 352 тысячи гектаров. Еще 13 локализовано, но при этом обнаружено 15 новых очагов.