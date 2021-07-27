В Якутии начали тушить лесные пожары с помощью взрывчатки

С сегодняшнего дня специалисты ФБУ "Авиалесоохрана" начинают работу по тушению лесных пожаров в Якутии с применением взрывчатки.

Как сообщается на официальном информационном портале республики во вторник, взрывчатка используется для создания противопожарных разрывов. Это позволяет предупредить распространение наземного огня. Первые такие разрывы будут сделаны на участках между Намским и Горным районами в нескольких десятках километров от Якутска.

Кроме того, для тушения пожаров в регионе также активно применяются воздушные суда. Авиация Минобороны за минувшие сутки выполнила 11 вылетов, сбросив на горящие леса 206 тонн воды. Тушили пожары с воздуха также самолет Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России.