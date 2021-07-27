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27.07.2021 07:53
Рубрика: Происшествия

В Якутии начали тушить лесные пожары с помощью взрывчатки

Текст: Владимир Таюрский

С сегодняшнего дня специалисты ФБУ "Авиалесоохрана" начинают работу по тушению лесных пожаров в Якутии с применением взрывчатки.

Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости
На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами

Как сообщается на официальном информационном портале республики во вторник, взрывчатка используется для создания противопожарных разрывов. Это позволяет предупредить распространение наземного огня. Первые такие разрывы будут сделаны на участках между Намским и Горным районами в нескольких десятках километров от Якутска.

Кроме того, для тушения пожаров в регионе также активно применяются воздушные суда. Авиация Минобороны за минувшие сутки выполнила 11 вылетов, сбросив на горящие леса 206 тонн воды. Тушили пожары с воздуха также самолет Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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