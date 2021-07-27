В Приамурье появится лечебница для редких птиц

В Благовещенске скоро откроется реабилитационный центр, где будут выхаживать и лечить краснокнижных птиц, сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.

Идея создания подобной лечебницы зрела давно. Ведь в области частенько находят израненных пернатых, а везти их практически некуда.

- Ежегодно мы находим до пяти пострадавших птиц, занесенных в Красную книгу. В основном это даурские журавли, дальневосточные аисты, утки-мандаринки. Они травмируются при неудачном вылете из гнезда, бьются о провода и столбы, редко, но попадают под пули охотников. Им нужны помощь и уход. Ведь даже после восстановления не все пернатые могут вернуться в дикую природу, - рассказал замначальника отдела областного управления по охране животного мира Николай Степанов.

Пока краснокнижных птиц принимают в одной из городских ветклиник, с которой власти заключили договор, а также в Амурском биолого-туристическом центре. На базе последнего и откроется лечебница. В середине сентября там приступят к сооружению вольеров для будущих "жильцов". Миллион рублей на это выделил Амурский филиал WWF. Первыми в новом доме поселятся орлан-белохвост, четыре дальневосточных аиста и даурский журавль.