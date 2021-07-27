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27.07.2021 05:25
Рубрика: Общество

В приморском нацпарке пересчитали леопардов

Текст: Ольга Журман
По подсчетам специалистов национального парка "Земля леопарда", сейчас на его территории обитает 110 взрослых пятнистых кошек, что свидетельствует о стабильном состоянии популяции, рассказал "РГ" начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".
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Последний раз сообщалось, что на юго-западе Приморья зафиксировано около ста хищников. Более точную информацию об их количестве ученые дали после нескольких месяцев анализа данных фотомониторинга за последний год. Специалисты вручную обработали более 700 тысяч снимков фотоловушек, которые установлены на 369 тысячах гектарах.

"Чтобы сосредоточиться только на фотографиях с леопардами, мы предварительно отбираем их вручную из общего массива данных. Процесс отбора начинается уже после первой в сезоне проверки фотоловушек и не прекращается до получения итоговой цифры. Используются данные за так называемый биологический год - с первого ноября по 31-е октября, - рассказала сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Анна Виткалова.

Помимо 110 взрослых кошек было зафиксировано 16 котят, но малышам не присваивают номер и не учитывают как самостоятельных животных, потому что они еще не покинули мать.

В начале XXI века в Приморье насчитывалось всего около 35 особей леопардов. По экспертным оценкам, в дикой природе должны обитать 150 особей, тогда дальневосточных леопардов не будут считать вымирающими.

Фото: iStock
Видео: В Приморье леопард вышел к людям

"Увеличение дикой популяции дальневосточного леопарда говорит об эффективности принимаемых учеными мер", - подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда".

Специалисты предупреждают, что данные о численности могут измениться, когда российские ученые получат результаты фотомониторинга коллег из КНР. Есть животные, которые обитают в трансграничном пространстве, попадая в объектив фотоловушек по обе стороны российско-китайской границы.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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