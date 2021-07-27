За сутки в России подтверждено 23 032 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 9,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2623 2 Московская область 1973 3 Санкт-Петербург 1923 4 Нижегородская область 539 5 Свердловская область 490 6 Красноярский край 485 7 Воронежская область 476 8 Пермский край 428 9 Ростовская область 392 10 Иркутская область 391 11 Омская область 373 12 Республика Крым 371 13 Самарская область 337 14 Челябинская область 324 15 Хабаровский край 320 16 Оренбургская область 319 17 Волгоградская область 315 18 Ставропольский край 310 19 Астраханская область 293 20 Брянская область 293 21 Забайкальский край 287 22 Республика Коми 278 23 Тюменская область 274 24 Алтайский край 266 25 Приморский край 263 26 Тверская область 260 27 Республика Башкортостан 260 28 Краснодарский край 260 29 Ульяновская область 259 30 Мурманская область 252 31 Ленинградская область 245 32 Саратовская область 245 33 Липецкая область 244 34 Пензенская область 232 35 Вологодская область 225 36 Республика Бурятия 223 37 Архангельская область 216 38 Калининградская область 215 39 Владимирская область 210 40 Кемеровская область 209 41 Республика Дагестан 204 42 Ярославская область 203 43 Смоленская область 200 44 Новосибирская область 200 45 Курская область 190 46 Ханты-Мансийский автономный округ 187 47 Республика Хакасия 180 48 Республика Тыва 177 49 Севастополь 175 50 Республика Карелия 168 51 Новгородская область 159 52 Удмуртская Республика 150 53 Тульская область 143 54 Костромская область 136 55 Амурская область 135 56 Калужская область 135 57 Белгородская область 135 58 Рязанская область 134 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 131 60 Чеченская Республика 127 61 Курганская область 123 62 Томская область 123 63 Кировская область 121 64 Псковская область 120 65 Республика Саха (Якутия) 117 66 Республика Калмыкия 115 67 Ивановская область 111 68 Сахалинская область 107 69 Тамбовская область 94 70 Орловская область 85 71 Кабардино-Балкарская Республика 85 72 Республика Чувашия 72 73 Республика Мордовия 68 74 Республика Северная Осетия-Алания 62 75 Республика Алтай 59 76 Республика Марий Эл 59 77 Карачаево-Черкесская Республика 56 78 Республика Адыгея 53 79 Республика Ингушетия 53 80 Камчатский край 52 81 Республика Татарстан 49 82 Еврейская автономная область 37 83 Магаданская область 30 84 Ненецкий автономный округ 10 85 Чукотский автономный округ 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 172 812 случаев (+ 0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,18% 2. Орловская область, Республика Татарстан 0,21% 3. Кировская область 0,24% За последние сутки подтверждено 779 смертей: Москва 98 Санкт-Петербург 62 Иркутская область 33 Краснодарский край 29 Нижегородская область 27 Московская область 26 Алтайский край 20 Красноярский край 20 Ростовская область 18 Пензенская область 17 Свердловская область 17 Пермский край 16 Челябинская область 16 Волгоградская область 15 Самарская область 14 Саратовская область 14 Ленинградская область 13 Республика Хакасия 13 Брянская область 12 Астраханская область 12 Республика Дагестан 11 Республика Бурятия 11 Чеченская Республика 10 Ульяновская область 10 Новосибирская область 10 Воронежская область 9 Липецкая область 9 Владимирская область 8 Тульская область 8 Вологодская область 8 Республика Крым 8 Забайкальский край 8 Республика Коми 7 Карачаево-Черкесская Республика 7 Ставропольский край 7 Республика Чувашия 7 Белгородская область 6 Тверская область 6 Республика Башкортостан 6 Оренбургская область 6 Калужская область 5 Курская область 5 Смоленская область 5 Калининградская область 5 Тюменская область 5 Кемеровская область 5 Омская область 5 Хабаровский край 5 Костромская область 4 Орловская область 4 Рязанская область 4 Ярославская область 4 Республика Карелия 4 Псковская область 4 Севастополь 4 Кабардино-Балкарская Республика 4 Республика Татарстан 4 Удмуртская Республика 4 Приморский край 4 Ивановская область 3 Тамбовская область 3 Республика Северная Осетия - Алания 3 Республика Саха (Якутия) 3 Сахалинская область 3 Новгородская область 2 Республика Калмыкия 2 Республика Ингушетия 2 Республика Марий Эл 2 Республика Мордовия 2 Кировская область 2 Ханты-Мансийский автономный округ 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Республика Алтай 2 Камчатский край 2 Амурская область 2 Магаданская область 2 Еврейская автономная область 2 За весь период по России умерло 155 380 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 116 человек: Москва 4912 Московская область 1976 Санкт-Петербург 1918 Пермский край 487 Нижегородская область 485 Свердловская область 445 Республика Крым 418 Республика Башкортостан 327 Хабаровский край 311 Воронежская область 297 Ростовская область 282 Омская область 261 Волгоградская область 257 Тверская область 247 Самарская область 247 Забайкальский край 244 Красноярский край 240 Ульяновская область 224 Тюменская область 223 Челябинская область 223 Иркутская область 218 Вологодская область 217 Севастополь 217 Брянская область 214 Костромская область 202 Кемеровская область 198 Саратовская область 187 Республика Хакасия 185 Владимирская область 183 Оренбургская область 177 Республика Карелия 170 Калининградская область 168 Архангельская область 161 Приморский край 158 Республика Дагестан 153 Липецкая область 147 Курская область 137 Республика Бурятия 132 Белгородская область 124 Новосибирская область 122 Ямало-Ненецкий автономный округ 117 Рязанская область 115 Новгородская область 112 Псковская область 111 Ханты-Мансийский автономный округ 111 Кировская область 104 Калужская область 101 Ярославская область 100 Смоленская область 95 Ставропольский край 95 Республика Коми 91 Курганская область 91 Орловская область 79 Ленинградская область 79 Сахалинская область 73 Астраханская область 71 Амурская область 69 Республика Тыва 68 Алтайский край 66 Мурманская область 63 Ивановская область 58 Республика Татарстан 56 Тульская область 55 Краснодарский край 53 Кабардино-Балкарская Республика 51 Удмуртская Республика 49 Республика Мордовия 47 Тамбовская область 44 Республика Калмыкия 42 Пензенская область 38 Республика Северная Осетия - Алания 34 Республика Марий Эл 33 Республика Алтай 33 Томская область 32 Республика Ингушетия 31 Чеченская Республика 31 Ненецкий автономный округ 20 Республика Чувашия 20 Республика Саха (Якутия) 18 Республика Адыгея 17 Камчатский край 15 Магаданская область 15 Карачаево-Черкесская Республика 12 Чукотский автономный округ 7 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 526 950. Ученые: Комбинация двух вакцин от COVID-19 обеспечит более высокую защиту