За сутки в России подтверждено 23 032 случая COVID-19 в 85 регионах

1 Москва 2623
2 Московская область 1973
3 Санкт-Петербург 1923
4 Нижегородская область 539
5 Свердловская область 490
6 Красноярский край 485
7 Воронежская область 476
8 Пермский край 428
9 Ростовская область 392
10 Иркутская область 391
11 Омская область 373
12 Республика Крым 371
13 Самарская область 337
14 Челябинская область 324
15 Хабаровский край 320
16 Оренбургская область 319
17 Волгоградская область 315
18 Ставропольский край 310
19 Астраханская область 293
20 Брянская область 293
21 Забайкальский край 287
22 Республика Коми 278
23 Тюменская область 274
24 Алтайский край 266
25 Приморский край 263
26 Тверская область 260
27 Республика Башкортостан 260
28 Краснодарский край 260
29 Ульяновская область 259
30 Мурманская область 252
31 Ленинградская область 245
32 Саратовская область 245
33 Липецкая область 244
34 Пензенская область 232
35 Вологодская область 225
36 Республика Бурятия 223
37 Архангельская область 216
38 Калининградская область 215
39 Владимирская область 210
40 Кемеровская область 209
41 Республика Дагестан 204
42 Ярославская область 203
43 Смоленская область 200
44 Новосибирская область 200
45 Курская область 190
46 Ханты-Мансийский автономный округ 187
47 Республика Хакасия 180
48 Республика Тыва 177
49 Севастополь 175
50 Республика Карелия 168
51 Новгородская область 159
52 Удмуртская Республика 150
53 Тульская область 143
54 Костромская область 136
55 Амурская область 135
56 Калужская область 135
57 Белгородская область 135
58 Рязанская область 134
59 Ямало-Ненецкий автономный округ 131
60 Чеченская Республика 127
61 Курганская область 123
62 Томская область 123
63 Кировская область 121
64 Псковская область 120
65 Республика Саха (Якутия) 117
66 Республика Калмыкия 115
67 Ивановская область 111
68 Сахалинская область 107
69 Тамбовская область 94
70 Орловская область 85
71 Кабардино-Балкарская Республика 85
72 Республика Чувашия 72
73 Республика Мордовия 68
74 Республика Северная Осетия-Алания 62
75 Республика Алтай 59
76 Республика Марий Эл 59
77 Карачаево-Черкесская Республика 56
78 Республика Адыгея 53
79 Республика Ингушетия 53
80 Камчатский край 52
81 Республика Татарстан 49
82 Еврейская автономная область 37
83 Магаданская область 30
84 Ненецкий автономный округ 10
85 Чукотский автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 172 812 случаев (+ 0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Москва 0,18%
2. Орловская область, Республика Татарстан 0,21%
3. Кировская область 0,24%
Москва 98
Санкт-Петербург 62
Иркутская область 33
Краснодарский край 29
Нижегородская область 27
Московская область 26
Алтайский край 20
Красноярский край 20
Ростовская область 18
Пензенская область 17
Свердловская область 17
Пермский край 16
Челябинская область 16
Волгоградская область 15
Самарская область 14
Саратовская область 14
Ленинградская область 13
Республика Хакасия 13
Брянская область 12
Астраханская область 12
Республика Дагестан 11
Республика Бурятия 11
Чеченская Республика 10
Ульяновская область 10
Новосибирская область 10
Воронежская область 9
Липецкая область 9
Владимирская область 8
Тульская область 8
Вологодская область 8
Республика Крым 8
Забайкальский край 8
Республика Коми 7
Карачаево-Черкесская Республика 7
Ставропольский край 7
Республика Чувашия 7
Белгородская область 6
Тверская область 6
Республика Башкортостан 6
Оренбургская область 6
Калужская область 5
Курская область 5
Смоленская область 5
Калининградская область 5
Тюменская область 5
Кемеровская область 5
Омская область 5
Хабаровский край 5
Костромская область 4
Орловская область 4
Рязанская область 4
Ярославская область 4
Республика Карелия 4
Псковская область 4
Севастополь 4
Кабардино-Балкарская Республика 4
Республика Татарстан 4
Удмуртская Республика 4
Приморский край 4
Ивановская область 3
Тамбовская область 3
Республика Северная Осетия - Алания 3
Республика Саха (Якутия) 3
Сахалинская область 3
Новгородская область 2
Республика Калмыкия 2
Республика Ингушетия 2
Республика Марий Эл 2
Республика Мордовия 2
Кировская область 2
Ханты-Мансийский автономный округ 2
Ямало-Ненецкий автономный округ 2
Республика Алтай 2
Камчатский край 2
Амурская область 2
Магаданская область 2
Еврейская автономная область 2
За весь период по России умерло 155 380 человек.
Москва 4912
Московская область 1976
Санкт-Петербург 1918
Пермский край 487
Нижегородская область 485
Свердловская область 445
Республика Крым 418
Республика Башкортостан 327
Хабаровский край 311
Воронежская область 297
Ростовская область 282
Омская область 261
Волгоградская область 257
Тверская область 247
Самарская область 247
Забайкальский край 244
Красноярский край 240
Ульяновская область 224
Тюменская область 223
Челябинская область 223
Иркутская область 218
Вологодская область 217
Севастополь 217
Брянская область 214
Костромская область 202
Кемеровская область 198
Саратовская область 187
Республика Хакасия 185
Владимирская область 183
Оренбургская область 177
Республика Карелия 170
Калининградская область 168
Архангельская область 161
Приморский край 158
Республика Дагестан 153
Липецкая область 147
Курская область 137
Республика Бурятия 132
Белгородская область 124
Новосибирская область 122
Ямало-Ненецкий автономный округ 117
Рязанская область 115
Новгородская область 112
Псковская область 111
Ханты-Мансийский автономный округ 111
Кировская область 104
Калужская область 101
Ярославская область 100
Смоленская область 95
Ставропольский край 95
Республика Коми 91
Курганская область 91
Орловская область 79
Ленинградская область 79
Сахалинская область 73
Астраханская область 71
Амурская область 69
Республика Тыва 68
Алтайский край 66
Мурманская область 63
Ивановская область 58
Республика Татарстан 56
Тульская область 55
Краснодарский край 53
Кабардино-Балкарская Республика 51
Удмуртская Республика 49
Республика Мордовия 47
Тамбовская область 44
Республика Калмыкия 42
Пензенская область 38
Республика Северная Осетия - Алания 34
Республика Марий Эл 33
Республика Алтай 33
Томская область 32
Республика Ингушетия 31
Чеченская Республика 31
Ненецкий автономный округ 20
Республика Чувашия 20
Республика Саха (Якутия) 18
Республика Адыгея 17
Камчатский край 15
Магаданская область 15
Карачаево-Черкесская Республика 12
Чукотский автономный округ 7
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 526 950.