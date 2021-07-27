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27.07.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 032 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 23 032 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 9,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1 Москва 2623

2 Московская область 1973

3 Санкт-Петербург 1923

4 Нижегородская область 539

5 Свердловская область 490

6 Красноярский край 485

7 Воронежская область 476

8 Пермский край 428

9 Ростовская область 392

10 Иркутская область 391

11 Омская область 373

12 Республика Крым 371

13 Самарская область 337

14 Челябинская область 324

15 Хабаровский край 320

16 Оренбургская область 319

17 Волгоградская область 315

18 Ставропольский край 310

19 Астраханская область 293

20 Брянская область 293

21 Забайкальский край 287

22 Республика Коми 278

23 Тюменская область 274

24 Алтайский край 266

25 Приморский край 263

26 Тверская область 260

27 Республика Башкортостан 260

28 Краснодарский край 260

29 Ульяновская область 259

30 Мурманская область 252

31 Ленинградская область 245

32 Саратовская область 245

33 Липецкая область 244

34 Пензенская область 232

35 Вологодская область 225

36 Республика Бурятия 223

37 Архангельская область 216

38 Калининградская область 215

39 Владимирская область 210

40 Кемеровская область 209

41 Республика Дагестан 204

42 Ярославская область 203

43 Смоленская область 200

44 Новосибирская область 200

45 Курская область 190

46 Ханты-Мансийский автономный округ 187

47 Республика Хакасия 180

48 Республика Тыва 177

49 Севастополь 175

50 Республика Карелия 168

51 Новгородская область 159

52 Удмуртская Республика 150

53 Тульская область 143

54 Костромская область 136

55 Амурская область 135

56 Калужская область 135

57 Белгородская область 135

58 Рязанская область 134

59 Ямало-Ненецкий автономный округ 131

60 Чеченская Республика 127

61 Курганская область 123

62 Томская область 123

63 Кировская область 121

64 Псковская область 120

65 Республика Саха (Якутия) 117

66 Республика Калмыкия 115

67 Ивановская область 111

68 Сахалинская область 107

69 Тамбовская область 94

70 Орловская область 85

71 Кабардино-Балкарская Республика 85

72 Республика Чувашия 72

73 Республика Мордовия 68

74 Республика Северная Осетия-Алания 62

75 Республика Алтай 59

76 Республика Марий Эл 59

77 Карачаево-Черкесская Республика 56

78 Республика Адыгея 53

79 Республика Ингушетия 53

80 Камчатский край 52

81 Республика Татарстан 49

82 Еврейская автономная область 37

83 Магаданская область 30

84 Ненецкий автономный округ 10

85 Чукотский автономный округ 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 172 812 случаев (+ 0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Москва 0,18%

2. Орловская область, Республика Татарстан 0,21%

3. Кировская область 0,24%

За последние сутки подтверждено 779 смертей:

Москва 98

Санкт-Петербург 62

Иркутская область 33

Краснодарский край 29

Нижегородская область 27

Московская область 26

Алтайский край 20

Красноярский край 20

Ростовская область 18

Пензенская область 17

Свердловская область 17

Пермский край 16

Челябинская область 16

Волгоградская область 15

Самарская область 14

Саратовская область 14

Ленинградская область 13

Республика Хакасия 13

Брянская область 12

Астраханская область 12

Республика Дагестан 11

Республика Бурятия 11

Чеченская Республика 10

Ульяновская область 10

Новосибирская область 10

Воронежская область 9

Липецкая область 9

Владимирская область 8

Тульская область 8

Вологодская область 8

Республика Крым 8

Забайкальский край 8

Республика Коми 7

Карачаево-Черкесская Республика 7

Ставропольский край 7

Республика Чувашия 7

Белгородская область 6

Тверская область 6

Республика Башкортостан 6

Оренбургская область 6

Калужская область 5

Курская область 5

Смоленская область 5

Калининградская область 5

Тюменская область 5

Кемеровская область 5

Омская область 5

Хабаровский край 5

Костромская область 4

Орловская область 4

Рязанская область 4

Ярославская область 4

Республика Карелия 4

Псковская область 4

Севастополь 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Республика Татарстан 4

Удмуртская Республика 4

Приморский край 4

Ивановская область 3

Тамбовская область 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Республика Саха (Якутия) 3

Сахалинская область 3

Новгородская область 2

Республика Калмыкия 2

Республика Ингушетия 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Алтай 2

Камчатский край 2

Амурская область 2

Магаданская область 2

Еврейская автономная область 2

За весь период по России умерло 155 380 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 116 человек:

Москва 4912

Московская область 1976

Санкт-Петербург 1918

Пермский край 487

Нижегородская область 485

Свердловская область 445

Республика Крым 418

Республика Башкортостан 327

Хабаровский край 311

Воронежская область 297

Ростовская область 282

Омская область 261

Волгоградская область 257

Тверская область 247

Самарская область 247

Забайкальский край 244

Красноярский край 240

Ульяновская область 224

Тюменская область 223

Челябинская область 223

Иркутская область 218

Вологодская область 217

Севастополь 217

Брянская область 214

Костромская область 202

Кемеровская область 198

Саратовская область 187

Республика Хакасия 185

Владимирская область 183

Оренбургская область 177

Республика Карелия 170

Калининградская область 168

Архангельская область 161

Приморский край 158

Республика Дагестан 153

Липецкая область 147

Курская область 137

Республика Бурятия 132

Белгородская область 124

Новосибирская область 122

Ямало-Ненецкий автономный округ 117

Рязанская область 115

Новгородская область 112

Псковская область 111

Ханты-Мансийский автономный округ 111

Кировская область 104

Калужская область 101

Ярославская область 100

Смоленская область 95

Ставропольский край 95

Республика Коми 91

Курганская область 91

Орловская область 79

Ленинградская область 79

Сахалинская область 73

Астраханская область 71

Амурская область 69

Республика Тыва 68

Алтайский край 66

Мурманская область 63

Ивановская область 58

Республика Татарстан 56

Тульская область 55

Краснодарский край 53

Кабардино-Балкарская Республика 51

Удмуртская Республика 49

Республика Мордовия 47

Тамбовская область 44

Республика Калмыкия 42

Пензенская область 38

Республика Северная Осетия - Алания 34

Республика Марий Эл 33

Республика Алтай 33

Томская область 32

Республика Ингушетия 31

Чеченская Республика 31

Ненецкий автономный округ 20

Республика Чувашия 20

Республика Саха (Якутия) 18

Республика Адыгея 17

Камчатский край 15

Магаданская область 15

Карачаево-Черкесская Республика 12

Чукотский автономный округ 7

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 526 950.

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