Жители Камчатки ощутили трехбалльное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник утром в 28 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр располагался на глубине 136 километров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сведения Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По словам спасателей, в некоторых районах краевого центра ощущались подземные толчки силой три балла, жители не пострадали.

"Специалисты обследовали здания на предмет возможных повреждений. Разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась", - рассказали в ГУ МЧС по Камчатскому краю.