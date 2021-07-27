Зиничев предложил создать повсеместно оперштабы по предотвращению ЧС

В каждом регионе России должны быть созданы и действовать оперативные штабы по ЧС. С таким предложением выступил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

"В целях обеспечения единства управления при ликвидации ЧС предлагается в каждом регионе при комиссиях по чрезвычайным ситуациям создать постоянно действующие оперативные штабы, руководство которыми возложить на начальников территориальных органов МЧС России", - сказал министр.

Он не стал уточнять, что должно входить в компетенцию штабов, но, по идее, эта мера должна быть направлена на то, чтобы можно было лучше реагировать на любые нештатные ситуации.

По закону в регионах действуют комиссии по ЧС или, как их спасатели кратко называют, КЧС. Раньше возглавляли КЧС именно спасатели. Потом МЧС все бразды правления передало главам регионов. А на днях для борьбы с паводком на Дальнем Востоке решением правительства была создана комиссия по ликвидации последствий наводнения. По функциям она во многом напоминает КЧС. Теперь от Зиничева поступила инициатива, которая, возможно, должна положить конец дублированию функций и окончательно создать эффективно действующий оперативный механизм реагирования на ЧС.