ФАС одобрила сделку по покупке "Лентой" пермской торговой сети

Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по покупке "Лентой" пермской сети "Семья".

"Совокупная доля ООО "Лента" на рынке торговли продовольственными товарами Пермского края после совершения сделки не превысит пороги, установленные Законом о торговле и Законом о защите конкуренции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФАС.

О намерении купить "Семью" ретейлер объявил в июне, цена сделки составит 2,35 миллиарда рублей.

Группа компаний "Семья" управляет 75 магазинами в Пермском крае.

Ранее ФАС также одобрила сделку по покупке "Лентой" сети магазинов Billa за 215 миллионов евро.

Компания планирует получить контроль над 161 супермаркетом Billa, подавляющее большинство которых расположены в Московском регионе. Все магазины перейдут под бренд "Ленты".