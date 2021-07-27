В отпуск мы с женой отправились навестить родителей, в Вятку. На автомобиле, потому что у родителей в деревне огород, в огороде бузина и все остальное, требующее погрузки в багажник детям после засолки-засахаривания.

Дорога туда меня давно уже впечатляла: ямы в шахматном порядке, встречка, пролетающая в сантиметре от левого бока, автомобили в кюветах (зимой за короткий световой день я насчитывал до семи). А теперь - о чудо! В результате работы национального проекта "Безопасные качественные дороги", асфальт под колесами - математически ровный. Разметка, отбойник, рабочие монтируют сетку для блокировки выхода диких зверей. Мобильные асфальтовые заводы, расставленные вдоль дороги для производства дорожного полотна. Две оранжевые экспедиционные канистры на случай невозможности заправки на маршруте теперь пусты - в запасе топлива нет нужды, заправки на дороге есть.

Это заправка для комбайнов и другой сельхозтехники, нам тут дизеля не нальют. Фото: Сергей Михеев/РГ

Ралли "Пекин - Париж" и писатель Горький

Приехав, мы с удовольствием обнаружили фотовыставку, на которую не смогли попасть в московском ЦДХ - "Первозданную Россию" Общероссийского фестиваля природы, посмотрели сами, показали родителям, с радостью обнаружили среди авторов друга Валерия, снявшего для этой выставки белых медведей на льдине. Тете в подарок купили в кировской "Галерее Прогресса" платок местной мастерицы росписи по шелку.

На фоне работы нашего друга Валерия Мельникова. Для выставки "Первозданная Россия" он снял медведей. Приятно было их обнаружить даже в Кирове! Фото: Сергей Михеев/РГ

Прогулялись по центру - парк Аполло (как ни странно, в честь греческого Аполлона), в котором стоит скульптура "Урок труда" - мальчик, девочка, слесарные тиски и электродрель, покрашено "золотом" - класс! - не только "в Греции все есть". Осмотрели скульптуру "Автомобиль "Итала" - в честь прошедшего в 1907-м через Вятку ралли Пекин-Париж. Хороший памятник, повторяющий в металле тогдашний, похожий на карету, автомобиль - дети с удовольствием по нему лазят, изучая конструкцию. И мы посидели, "покрутили" руль для памятной фотографии. Друг-художник провел нас "секретными" дворами, и мы увидели прекрасные граффити, изображающие, например, гнома, глядящего в Космос через иллюминатор, который при ближайшем рассмотрении оказывается люком выпускаемой в Кирове стиральной машины - Вятка-автомат. В Нововятском районе (когда-то бывшем самостоятельным городом Нововятск, о чем могут найти упоминание многие россияне, взглянув в чулане на лыжи, когда-то массово выпускавшиеся тут) осмотрели новую набережную и старый памятник Горькому, когда-то стоявший в паре с другим персонажем, от которого, увы, не осталось и следа. А Горький с горько отломанным носом еще стоит - отреставрировать бы его - все-таки единственный памятник в городе, без него станет совсем скучно.

В одном из дворов Кирова нас впечатлило граффити с изображением гнома, глядящего в "космос" через бак стиральной машины. Фото: Сергей Михеев/РГ

Будучи с родителями в деревне, однажды вечером решили прогуляться и посмотреть памятник мастерице дымковской игрушки - в виде трехметровой куклы. Сели в автомобиль, поехали! Дорога все та же - ровнейшая. Полчаса - и мы на месте. Сфотографировались у скульптуры, полюбовались на стоящие вокруг в ожидании следующего рабочего дня комбайны и трактора-иномарки с огромными колесами - класс! На Казань!

Трехметровая дымковская игрушка в Дудинцах Куменского района Кировской области установлена в честь мастерицы Лидии Фалалеевой (ее работы есть в Русском музее Петербурга, а выставки проходили в Японии, Франции и Италии). Фото: Сергей Михеев/РГ

Заканчивая гостить, вспомнили Казань - она тут ближе, чем к Москве, и для местных заменяет столицу, если нужна, например, ИКЕЯ, кировчане едут в Казань. Ехать всего 400 км. Ткнули на карте в понравившуюся гостиницу, позвонили-забронировали. Позавтракали, сели - поехали. Навигатор известил - к вечеру будем! Дорога - все та же - ровная. Машина, кстати, впервые за эти тысячи километров пути не нуждалась на финише в мойке.

"Черти придорожные" - на въезде в Советск. Фото: Сергей Михеев/РГ

Перед въездом в Советск осматриваем деревянные скульптуры придорожного кафе - сказочных и не только персонажей, относящихся к категории "инфернальный двор" - весело! И, миновав городок (там недавно отгрохали огромную фабрику печенья, заедем за вкусностями в следующий раз), выезжаем на берег реки Немды - тут под скалой пещера. Фотографируемся на скальном массиве над речным простором. Никого вокруг - только мы и комары.

Пижанка, Кировская область. У этого мостика наш друг Андрей Стасюк отснял много красивых закатов. Сфотографировался и я. Фото: Сергей Михеев/РГ

Проезжаем Пижанку - поселок, где обосновался наш школьный друг, работает тут сельским фотографом. Заезжаем в гости. Андрей к нашему приезду выкосил гостевую лужайку, встретил с косой. Осмотрели местные достопримечательности - виды на речку и луга с подвесного мостика, похвалили фото-открытки нашего неуемного друга, запечатлевшего в этих местах все чудеса природы, выпили на свежесрубленной террасе иван-чая, произведенного в местных Соломинцах, едем дальше. Встречаем лося - в виде бетонной скульптуры-указателя. Красиво. Рядом - остановки для ожидания автобуса, внутри них мозаичные панно о людях труда и счастье материнства. Проголодавшись, съезжаем с дороги на живописную полянку, перекусываем бутербродами и овощами с огорода. Собираю жене букет полевых цветов.

Йошкар-Ола и ее знаменитая Набережная Брюгге. Фото: Сергей Михеев/РГ

- Набережная Брюгге! - говорит мне Аня, сверившись с появившимся среди лесов и полей интернетом. - Где?! - восклицаю я. - Где-где, в Йошкар-Оле! - отвечает Аня.

Приезжаем, и правда - "Брюгге". Ряды домов с отчетливо европейскими фасадами окружают речную гладь. Кажется, что здесь живет Карлсон. И летает поставить свечку в рядом стоящий православный храм, чтоб варенье не кончалось.

На лодке по Йошкар-Оле? Нет, это все же не Венеция. Но памятник хорош! Фото: Сергей Михеев/РГ

Красиво… Огни, огни, огни

Казань встретила нас сиянием вечерних огней и яркой луной, взошедшей над православными крестами и минаретами мечети в Кремле. Выглядел вечер обычно для европейского города - гуляние, фастфуд, огни электросамокатов. Казань восхитительна именно своей дружбой народов - на ярмарке можно купить сувенир северного Ямала или матрешку из Башкортостана, послушать игру на русской свистульке, гостиница в итальянском стиле открыта мистером Джузеппе, "берлинский медведь" тут наряжен в татарский халат и тюбетейку. А когда строят мечеть, то и православная церковь появляется рядом, причем без попыток возвыситься во всех смыслах - строения делают равной высоты. В Казанском кремле - православный батюшка фотографируется с группой прихожан на фоне своего храма в нескольких метрах от мечети. Отчетливо виден эффектный ракурс для фото - сквозь полумесяц вершины мечети - вид на православный храм. Но ракурс доступен только фотосъемке с коптера, а братья-пилоты предупредили меня в интернете, что местные власти не жалуют полеты, особенно над кремлем. С сожалением оставляю винтокрылую машину "дремать" в ее ударопрочном чемоданчике.

Казанские чудеса - "Берлинский медведь" в татарском наряде. Фото: Сергей Михеев/РГ

Дружба памятников

Мечеть "Раджаб" - единственный сохранившийся деревянный мусульманский храм Казани, построенный еще до революции купцом Иваном Алафузовым для заводчан. Хрупкая живая история, впечатляет.

Мечеть Раджаб, известная также как Заводская мечеть - хрупкая деревянная история, ждущая реставрации. Фото: Сергей Михеев/РГ

К истории в современной Казани отношение верное - ее охраняют вне зависимости от содержания. История - она же фундамент настоящего, а, стало быть, и нашего будущего. Советские памятники в добром здравии, у входа в кремль Муса Джалиль в неукротимом порыве рвет путы колючей проволоки, а на Спасской башне здешнего кремля так с 1963-го года и стоит трехметровая позолоченная звезда, ничуть не смущаясь ни крестов, ни полумесяцев на соседних башнях. История же.

Раифский Богородицкий монастырь. Вид с колокольни - чудо как хорош! Фото: Сергей Михеев/РГ

Сам кремль прекрасен, на его осмотр можно потратить целый день - походить по музеям, подняться на стену, полюбоваться мечетью. Народ гуляет по обустроенной территории, снаружи можно полежать на травке, внутри - магазины и кафе. Я наблюдал, как для детей проводил экскурсию "кот", а помогали ему артисты в шапках с хвостами и ятаганами в руках. Эффектно.

Вечер у Кул-Шариф - главной казанской мечети. Фото: Сергей Михеев/РГ

Подростки в парке напротив кремля на лавочке сами себе под музыку компактной акустики читали рэп. Я похвалил, они в ответ с удовольствием попозировали мне в камеру специфическими для рэперов жестами.

Еда

Рестораны "высокой татарской кухни" в Казани есть, но я решил начать с простого, с фастфуда. Вывеска "Тюбетей" мне понравилась, причем по картинкам у входа сразу ясно, что главное блюдо там - эчпочмак - пирожок треугольной формы с мясом. Я потренировался произносить незнакомую языку фразу "два эчпочмак с курицей, с собой, оплата картой", пошел на кассу и… потерпел фиаско, поскольку ответом было "эчпочмак закончились". Ну… не мудрено, в субботу вечером то…

Отведать национальной татарской кухни можно в пяти минутах от Казанского кремля. Фото: Сергей Михеев/РГ

- А что есть похожее? - спрашиваю.

- Трынтыбытымтытыр - отвечают мне. Название, конечно, звучало иначе, но с перепугу я не расслышал.

- А что это? - спрашиваю.

- А то же самое, только круглое!

- Прекрасно, дайте две.

Кстати, Трынтыбытымтытыр оказался вкусным, надо было четыре брать.

Конечно, сладости повсюду - чак-чак и прочее, очень вкусно!

Выпечка и сладости традиционны для Татарстана. Фото: Сергей Михеев/РГ

Вся остальная еда вполне европейская, в московском понимании - есть и кофейни, и пиццерии, и хинкальные, и "народные" столовые, где пюре с котлетой. Блинов только не видел.

Водные артерии, местный Арбат и Казан

Казанский Арбат - удивительно похож на московский! Фото: Сергей Михеев/РГ

Даже если без учета полноводной в этих местах Волги, воды в Казани как в приморском городе - река Казанка запружена дамбой и образует крупное водохранилище возле центра. Тут можно ходить под парусом, водная гладь уходит в горизонт. Три пруда Кабан - нижний, средний и верхний - тоже в черте города. На нижнем мы брали в прокат лодку и с удовольствием поплавали. Аня вспомнила навыки школы гребли и позволила мне побыть пассажиром на борту. Шуточка на тему популярного фэнтези "узники озКабана" оказалась на этом озере уместна. Арбат тут тоже есть - улица Баумана (Бауман урамы) похожа на московский Арбат до степени смешения - та же архитектура и те же персонажи - и "фото с обезьянкой", и уличные музыканты, и сувениры, и прочее. Главный дворец бракосочетаний в республике Татарстан имеет очень оригинальную архитектуру и напоминает казан - традиционный азиатский литой котел над пылающим огнем. Имеет смотровую площадку на высоте 32 метров и вечернюю подсветку, которая обыгрывает огонь под котлом. Вход на смотровую платный, подъем по лестнице довольно утомителен. Снаружи - скульптурная композиция Даши Намдакова "Он и Она" в виде пар зилантов (драконов, символов города) и барсов (символов республики) с детенышами, которые символизируют собою верность, крепость брачных уз и стоят на страже семейных ценностей. Драконы и барсы, несмотря на свое сказочное происхождение, сделаны очень "реалистично", смотреть на них одно удовольствие.

Казан - дворец бракосочетания с восхитительными фигурами драконов, охраняющих любовь и верность! Фото: Сергей Михеев/РГ

Парки

Черное озеро и бульвар Белые цветы. Первый - просто хорош и спокоен, позволяя в центре города отдохнуть у пруда. А второй нас восхитил, оказавшись "маленьким Зарядьем", причем посреди спального района. Пустырь среди панельной застройки, на котором парковались грузовики, привели в порядок как кинетический и многозонный - для детей устроили зоны активности попрыгать-покрутить-полазить, для взрослых - лавочки под уютными торшерами и тренажеры, есть кафе, все в окружении природных ландшафтов с березами и соснами.

Озеро Кабан. Очень уютное для плавания на лодках. Фото: Сергей Михеев/РГ

Кстати, бульвар стал заслуженным победителем международной премии EDRA Great Places Awards в категории "Планирование пространства", церемония награждения прошла в Детройте, США. Вдохновляясь парком, действуют и магазины в "панельках" рядом - возле одного, например, висит гамак - приходи, отдыхай!

Виды с Центра семьи Казан открываются неплохие, многие любят полежать у решеток смотровых окон. Фото: Сергей Михеев/РГ

Общественные туалеты в городе бесплатны, но в будочке следит за порядком приветливая, если не шалить, тетушка.

Тротуары и дороги для автомобилей ровны и чисты. Парковки есть и бесплатные с 18 до 7, в будни, также бесплатно в выходные и праздники, а платные городские бесплатны по ночам (с 21 до 7), дневной тариф примерно 50р/час. Электросамокатчики, к моему удивлению, соблюдают правила, спешиваются и переводят своих "коней" на пешеходных переходах, даже если вокруг никого нет - прекрасный пример для подражания москвичам!

Клавиатура-скамеечки на бульваре Белые цветы в Казани. Фото: Сергей Михеев/РГ

Мы не ходили по "специально туристическим" местам, не искали сувенирных магнитиков и тюбетеек, но, выходя в город по достаточно случайным маршрутам, всякий раз натыкались на его приятные глазу туриста чудеса - восхитительную архитектуру и скульптуры, вкусную еду, толковую организацию пространства и доброжелательное отношение. Современную Казань можно открывать снова и снова, она вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России".