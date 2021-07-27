Ректор НГТУ рассказал, почему дипломная работа - это настоящий стартап

Впервые за 15 лет существования нижегородской премии имени И. П. Кулибина сразу пять работ сотрудников Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева (НГТУ) получили награды. О том, как "выращивать" изобретателей, инженеров, исследователей в современных условиях, как проектная и командная работа помогает готовить кадры для нижегородских (и не только) промышленных предприятий и институтов реального сектора экономики, мы говорили во время делового завтрака с ректором НГТУ профессором, доктором технических наук Сергеем Михайловичем Дмитриевым.

Сергей Михайлович, премия носит имя Ивана Петровича Кулибина, гениального механика-изобретателя. Но он, как мы знаем, был одиночкой, а все пять проектов вашего университета - плод коллективного труда. Нет ли здесь логического диссонанса?

Сергей Дмитриев: Нет, конечно. Идея, возможно, пришла в голову кому-то одному, но ее проработку, а тем более воплощение, в одиночку не сделаешь. Наши сотрудники получили пять наград. Первого места удостоен патент на плавучую волновую электростанцию. А еще есть три вторых места и одно третье.

Более того, в этом году у нас впервые две дипломные работы защитили в рамках проекта "Стартап как диплом", который является частью госпрограммы "Цифровая экономика в РФ" национального проекта "Кадры для цифровой экономики". И оба диплома-стартапа тоже групповые, каждый делали команды из четырех человек.

А главное - оба проекта не остались исключительно "бумажными". В процессе разработки чат-бота бронирования отелей и ресторанов подана заявка на государственную регистрацию программы для ЭВМ. А разработчики CRM-системы для фитнес-центра протестировали ее в одном из заведений и получили понятный экономический результат: рост месячного объема продаж абонементов фитнес-клуба на 18 процентов. А ведь общепризнано, что из стартапов "выстреливают" только пять процентов.

Честно говоря, у нас уже несколько лет практикуется практико-ориентированный метод обучения, просто мы это не называли стартапами. А сегодня к этому подходим более формализованно в рамках проекта "Стартап как диплом": создаем команду, которая разрабатывает определенную тему, причем берется она не с потолка, а по заданию предприятий.

Например, несколько лет назад выпускники Института ядерной энергетики и технической физики в дипломной работе разработали нейтронный конвектор - модель активной зоны ядерного реактора - как экспериментальную установку для института. Потом они пришли работать в ОКБМ имени Африкантова и там эту установку сделали и поставили в нашем институте. Получился реальный стартап.

Другой пример - ледокольная платформа на воздушной подушке. Она, конечно, не заменит ледокол, но позволяет существенно экономить средства. Принцип работы такой: платформа крепится к носу судна. Под ней создается такое давление, что вода из-подо льда выдавливается, и лед ломается под действием силы тяжести. Это очень эффективно, скажем, для расчистки устья реки. Экономику посчитали. Можно брать любой буксир, и он расколет лед.

Кстати, о ледоколах. Вы выступили инициатором создания научного консорциума "Освоение арктических территорий и развитие Северного морского пути". Почему? Где Севморпуть, а где Нижний Новгород?

Сергей Дмитриев: По условия программы "Приоритет-2030" можно организовывать консорциумы. Мы это сделали. Участниками кроме нас стали ИПФ РАН, МИФИ, Федеральный ядерный центр, ОКБМ имени И. И. Африкантова, АО "ПКК Миландр" и ЦКБ "Лазурит".

Хоть Нижний Новгород и далеко от Северного морского пути, но мы уже много лет этим занимаемся. Это энергетика атомных ледоколов, АЭС малой мощности. Но не только.

На всем протяжении Севморпути должны стоять метеорадары для навигации самолетов и кораблей. Наш институт радиоэлектроники и информационных технологий в этой тематике - один из лучших. Новый радар стоит где-то 250 миллионов рублей, а мы можем за 10-15 миллионов сменить им "мозги". Железо останется старым, а прибор будет самый современный.

Для нефтяных платформ делаем транспортные средства спасения, которые базируются на кораблях. Они могут и плавать, идти по льду и даже взбираться на торосы, чтобы обеспечить жизнедеятельность платформ.

Это, как я знаю, не единственное объединение, в котором вы участвуете.

Сергей Дмитриев: НГТУ вместе с представителями семнадцати крупнейших университетов страны, связанных с ядерной тематикой, подписал меморандум о создании, в соответствии с поручением президента РФ, Национального центра физики и математики в Сарове.

Сейчас идет формирование сети совместных базовых кафедр и исследовательских лабораторий под руководством молодых ученых, создание и реализация образовательных программ, ориентированных на потребности высокотехнологичных отраслей, участие в совместных научно-технологических проектах по приоритетным исследовательским направлениям.

С 1 сентября в центре, который расположится недалеко от Сарова в поселке Сатис, должны начать учиться 100 человек. Проблема в том, что не все хотят там учиться. Хотя стипендия у студентов будет 55 тысяч рублей.

Там же будут готовить IT-специалистов? А говорят, что ощущается их большая нехватка...

Сергей Дмитриев: Сейчас IT-специалисты нужны во всех сферах деятельности, возможно, поэтому и ощущается нехватка. По расчетам, в Нижегородской области нужно выпускать 1000-1200 человек в год. Сразу, конечно, это сделать трудно. Но мы готовы помочь. Есть договоренность с областным минобром, что к нам направляют выпускников техникумов, которых мы готовим по ускоренной программе.

Другой вопрос, кого считать IT-специалистом. Только того, кто умеет коды писать? Я считаю, что всех выпускников НГТУ можно назвать IT-специалистами. Любые инженерные задачи сегодня без знания информационных технологий решать невозможно. Мы, например, занимаемся цифровыми двойниками: ядерных установок, двигателей, транспортных средств. Наши выпускники - суперайтишники! Потому что они сначала моделируют процессы на компьютере, а потом переводят все это в железо. Будь то ледокольная платформа или реактор атомной энергоустановки. Такие знания получают студенты всех специальностей. Поэтому я не удивляюсь, что кое-кто из наших выпускников находит себя в написании программ. Этот навык они получают во время учебы.

Скажите, а насколько востребованы ваши "суперайтишники", где работают, сколько получают?

Сергей Дмитриев: Нам в Нижнем Новгороде повезло, что здесь есть много высокотехнологичных предприятий. А там и зарплата у специалистов соответствующая. 95 процентов наших выпускников трудоустраиваются, причем практически все, по специальности. По данным сервиса Superjob, НГТУ по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в IT-сфере, занял 15-ю строчку рейтинга. Средняя зарплата выпускника, по его подсчетам, составляет 105 тысяч рублей.

В этом году мы открыли набор на новую специальность "Информационная безопасность автоматизированных систем" со специализацией "Безопасность открытых информационных систем". Мы давно готовим таких специалистов, а теперь открыли специалитет. Особенность в том, что появилось несколько лабораторий, которые сертифицированы, там реально дорогостоящее оборудование. А уж выпускники будут востребованы абсолютно точно во многих отраслях.

Сергей Михайлович, вы все время говорите о проектной деятельности в вузе. НГТУ изначально был ориентирован именно на такой принцип обучения или это уже современные реалии?

Сергей Дмитриев: Мы готовим инженеров, которых сейчас не хватает во всех отраслях. И мы занимаемся прикладными исследованиями. Принцип "образование через науку", на мой взгляд, самый эффективный. Все студенты участвуют в исследовательской деятельности. Лучших берут в группы для решения комплексных задач.

С другой стороны, наши выпускники будут работать на конкретных предприятиях и решать конкретные задачи. И бизнес готов платить за то, чтобы на производство приходили сотрудники, которых не надо переучивать - себе дороже выйдет.

Объем научных денег, которые получает наш вуз, около миллиарда рублей. Половина - гранты, остальное - прямые хоздоговоры с предприятиями. Бизнес платит за решение конкретной задачи. По-моему, это более ответственные деньги.

На каждом крупном промпредприятии есть базовые кафедры, хотя юридически это не совсем правильный термин. С третьего курса студенты слушают лекции специалистов, проводят лабораторные работы на промышленных стендах. Ребята видят реальную промышленность. Мы даем фундаментальные знания, а на конкретном предприятии идет "затачивание" под конкретные задачи. Такая работа наиболее правильная. К выпуску наши студенты уже разобраны, работают по всей стране. И даже за ее пределами.

Вы - атомщик. Значит ли это, что и НГТУ в большей степени "заточен" на атомную промышленность?

Сергей Дмитриев: Это только впечатление. На самом деле мы работаем по многим направлениям. С ГАЗом, например, у нас четыре проекта. Есть сотрудничество с химиками, энергетиками. А в атомной теме мы просто достигли мирового уровня.

Скромно...

Сергей Дмитриев: Это не наша оценка - мнение экспертов, которые знакомились с работой университета.. Они так и сказали: "У вас мировой уровень". А мы и не спорим.

Развитие техуниверситета именно в кооперации с промпредприятиями?

Сергей Дмитриев: Да.