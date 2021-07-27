В Чувашии утвердили концепцию развития туризма до 2030 года

Глава Чувашии Олег Николаев утвердил Концепцию развития туризма до 2030 года. Это первый в республике документ, определяющий основные векторы данной отрасли на ближайшее десятилетие.

Так, согласно концепции, в регионе в приоритетном порядке создадут систему поддержки предпринимателей, работающих в туристической сфере, а также внедрят разнообразные цифровые сервисы для эффективной работы с потенциальными потребителями. Кроме того, будет разработан информационный портал с интерактивной картой и возможностью онлайн-продаж. Для навигации по городам предполагаются сервисы дополненной реальности и мобильных приложений-аудиогидов.

К традиционным 10 видам туризма - детскому, круизному, культурно-познавательному, лечебно-оздоровительному, паломническому, сельскому, социальному, спортивному, экологическому, этническому - в концепции в качестве перспективных предлагаются гастрономический, деловой, медицинский, образовательный промышленный и событийный виды.

Документ предполагает, что реализация мер позволит повысить узнаваемость Чувашии и сформировать имидж республики, как туристического, культурного и делового центра. В результате должно увеличится поступление средств в республиканский и местные бюджеты от инвестиционной деятельности, связанной с туризмом.

- К 2030 году планируется обеспечить вхождение Чувашии в первую двадцатку Национального туристического рейтинга (51 место в 2019 году), в 30 раз (до 3 процентов) увеличить долю туризма в валовом региональном продукте, в 10 раз (до 3 миллионов человек) - количество туристов и более чем в 3,5 раза (до 24 тысяч человек) - количество рабочих мест в отрасли, - заявил Олег Николаев.

К слову, по экспертным оценкам, в 2020 году Чувашию посетило около 300 тысяч туристов.

Исполнение концепции возложено на Агентство по развитию туризма. По словам его директора Марии Гришиной, одним из основных этапов станет туристический бренд республики, чтобы подчеркнуть национальную самобытность и уникальность чувашского края - края ста тысяч вышивок и ста тысяч песен. Развитие уникальных объектов позволят сформировать брендовые маршруты "Космическая Чувашия", "Большая Волжская тропа" и ряд других.

- Чтобы любой турист мог найти именно то место, куда он захочет вернуться, живописные места Чувашии будут наполняться современными кемпингами, глэмпингами, гостевыми домами. Запланировано и создание специальных сервисов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - рассказала Гришина.

Для развития качественного туристического продукта и повышения узнаваемости Чувашии на внутреннем и мировом рынке продолжением концепции станет государственная программа "Развитие туризма в индустрии гостеприимства", которая будет связана с национальным проектом.

По словам Николаева, синхронизация мероприятий регионального и федерального уровней позволит привлечь дополнительные инвестиции в туристическую отрасль в объеме более 45 миллиардов рублей. Средства предлагается направить на комплекс мероприятий по обеспечению и строительству объектов инфраструктуры. Кроме того, будет актуализирован республиканский закон о туризме.

- Туризм и гостеприимство - это те категории, которые касаются буквально каждого. Кроме появления мест силы, национальной самобытности и уюта он способствует развитию транспорта, строительства, сельского хозяйства, промышленности, выступает своеобразным катализатором социально-экономического развития", - заявил глава Чувашии.

Он добавил, что отрасль имеет серьезный потенциал для роста. Национальные фестивали и праздники, этно-природные комплексы и целительные минеральные и сероводородные воды, а также Научно-технический музей истории трактора, по его словам, являются уникальными для России.