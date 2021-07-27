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27.07.2021 16:51
Рубрика: Власть

В Оренбуржье стартовал прием заявок на конкурс "Техновызов"

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В Оренбуржье стартовал прием заявок на конкурс "Техновызов". Его цель - внедрение востребованных продуктов и сервисов в инфраструктуру региональных корпораций-партнеров. Всего объявлено шесть номинаций - "Эконет+антикарбоновый вызов", "Цифровые решения Technet", "Промышленные технологии", "Новые материалы", "Технология содержания промышленной инфраструктуры" и "Умная диагностика в промышленности".
Фото: Пресс-служба компании "Оренбургские минералы" Фото: Пресс-служба компании "Оренбургские минералы"
Фото: Пресс-служба компании "Оренбургские минералы"

Как пояснили в оргкомитете, "Техновызов" - совместный проект областного Фонда инвестиций и инноваций и "Московского инновационного кластера". Конкурс проводится в рамках инициативы "StartUp Степь", направленной на развитие инновационного предпринимательства в Оренбургской области. Задачи для участников имеют практическую направленность и были сформулированы, исходя из потребностей крупных предприятий-партнеров.

Фото: Пресс-служба компании "Оренбургские минералы"
Компании города Ясный запустят совместные проекты с партнерами из Беларуси

- Одной из приоритетных задач конкурса является развитие и внедрение технологий, способствующих оптимизации, автоматизации и экологичности различных отраслей тяжелой промышленности. Участники конкурса получат грант на доработку проекта, инвестиции на его запуск и тиражирование, возможность запуска пилота с корпоративными заказчиками и потенциальными клиентами из числа партнеров конкурса. Также компании получат доступ к сообществу предпринимателей-единомышленников, - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Финал соревнования пройдет в городе Ясный при активном содействии партнера конкурса - комбината "Оренбургские минералы" - и правительства области. Участников и гостей состязаний ждут развернутая деловая программа, рок-концерт, фестиваль экстремального автомобильного спорта в формате джип-триал и многое другое. Помимо культурно-развлекательной программы, Ясный предлагает и другие возможности. На территории городского округа расположена ТОСЭР "Ясный", предлагающая резидентам существенный набор преференций для реализации инновационных проектов. Это не только особый налоговый статус, упрощенный документооборот и льготы со стороны правительства, но и полноценный индустриальный парк, а также близость к одной из крупнейших горнодобывающих компаний в России, нуждающейся в новых технологиях, решениях и подходах. Победители конкурса смогут "приземлиться" в технопарке, получив все возможности для быстрого старта.

Фото: Региональный проектный офис НТИ Оренбуржье
В Оренбуржье стартует конкурс на лучший научно-технологический проект

Сегодня на базе ТОСЭР "Ясный" уже работают ряд компаний, выпускающих высокотехнологичные продукты: насосы для энергетических установок АЭС, огнезащитный картон и станки для его производства, армирующую добавку для строительства автомобильных дорог и многое другое. Особые условия, развитая инфраструктура и высокая деловая активность региона создали благоприятную среду для быстрого старта. В свою очередь комбинат "Оренбургские минералы" активно развивается, внедряет новые решения на производстве, в карьере, разрабатывает новые материалы и способы их производства. Предприятие нуждается в новых идеях и готово стать крупным клиентом для производителей перспективных технологий и сервисов.

Справка "РГ"

Для участия в конкурсе "Техновызов" компании требуется соблюсти ряд условий. Прежде всего, это наличие проекта, соответствующего тематике конкурса в готовности TRL4-TRL9, а если уже имеется готовый продукт или MVP, то это станет существенным преимуществом. Также продукт должен соответствовать направлению трека. От участников ждут компетенций в создании технологий и управлении бизнесом, готовности основателя стартапа лично принять участие в конкурсе, и, в случае успеха, пилотировать решение совместно с корпорацией-партнером мероприятия. Заявки на участие можно подать всем желающим до 28 июля 2021 года. Мероприятие состоится в формате "covid free" и допуск участников будет проводиться по QR-кодам.

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