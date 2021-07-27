Аэропорт Горно-Алтайска ждет масштабная модернизация

АФК "Система" вошла в капитал Аэропорта Горно-Алтайска четыре года назад. Все это время пассажиропоток единственных воздушных ворот этого набирающего популярность у туристов региона постоянно растет и только за первые шесть месяцев 2021 года достиг 120 тысяч человек. Готов ли аэропорт к такому пассажиропотоку, а также о планах развития воздушной гавани рассказал управляющий партнер "Системы" Али Узденов, председатель Совета директоров АО "Аэропорт Горно-Алтайск".

По итогам шести месяцев 2021 года пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска вырос на 304%, если сравнивать с полугодием 20 - го. За счет чего?

Али Узденов: Алтай как магнитом влечет к себе туристов. За последние два года из-за закрытия границ Республика Алтай превратилась в одно из самых популярных у путешественников мест. На машине сюда доехать из центральной части России сложно, прямого железнодорожного сообщения нет, в результате растет объём авиаперевозок. В этом году просто стремительно: пассажиропоток вырос в первом полугодии в четыре раза - 120 тысяч пассажиров против 30 тысяч за аналогичные периоды 2019 и 2020 гг. Годовые темпы роста тоже уже несколько лет подряд растут - в несколько раз быстрее, чем в среднем по отрасли. За годы управления нам удалось привлечь в регион таких лидеров отрасли, как Аэрофлот, Победа, Уральские авиалинии, Nordwind. На сегодняшний день в аэропорт с пассажиропотоком до 300 тыс. пассажиров летает уже восемь авиакомпаний, среди которых есть практически все крупнейшие в России. Это уникальная для нашей страны ситуация и большая совместная победа аэропорта и Республики Алтай.

И давайте снова обратимся к цифрам. Если за 2019 год через аэропорт Горно-Алтайска прошло чуть более 100 тысяч пассажиров, то в прошлом году - уже почти 150 тысяч. Только за первое полугодие 2021 года он обслужил на 18% больше пассажиров, чем за весь 2019 год, и свыше 80% от общего количества пассажиров по итогам 2020 года. В середине июля будет превышен пассажиропоток 2020 года, а к концу текущего года, по нашим прогнозам, пассажиропоток достигнет более 230 тысяч человек.

Аэропорт к этому готов?

Али Узденов: Аэропорт уже сейчас капитально загружен и требует расширения. Мы планируем построить новый терминал внутренних авиалиний, рассчитанный на пиковую нагрузку около 550 пассажиров в час, или 700-800 тысяч пассажиров в год. В этом году занимаемся проектированием, в следующем начнем строительство, а полноценно откроем терминал уже в 2024 году. Он будет отвечать всем современным требованиям: с комфортными зонами прилета и вылета, красивыми просторными залами ожидания, ресторанной зоной и торговой галереей. Терминал станет не просто воздушной гаванью, а благоустроенным общественным пространством для туристов и местных жителей.

В будущем аэропорт Горно-Алтайска может стать международным. С учетом текущей ситуации с пандемией эти планы в силе?

Али Узденов: Любая эпидемия когда-то заканчивается, и мы должны быть готовы к наплыву иностранных туристов наравне с россиянами. Получить статус международного аэропорта планируем после окончания строительства внутреннего терминала.

Какой пассажиропоток сможет принимать аэропорт после модернизации?

Али Узденов: Через пять лет - 350-400 тысяч человек в год. Причем мы спроектируем его таким образом, что если пассажиропоток будет расти, то мощности аэропорта можно будет увеличивать без остановки работы терминала.

Сколько рейсов сейчас обслуживает аэропорт в высокий сезон?

Али Узденов: Летом Горно-Алтайск ежедневно принимает до 7-8 рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 150-180 пассажиров каждый. Также аэропорт обслуживает рейсы из Новосибирска, Красноярска, Томска, Новокузнецка и рейсы малой авиации. В общей сложности в пиковые дни аэропорт принимает до 2,5-3 тысяч пассажиров в день. Летом еженедельно принимаем около 60 прилетающих рейсов и столько же рейсов на вылет. В некоторые дни с учетом рейсов малой авиации аэропорт обслуживает более 20 оборотных рейсов - 20 на прилет и 20 на вылет.

Многие столичные рейсы прибывают с утра, в связи с чем в пиковые часы аэропорт может быть перегружен в несколько раз. Что подтверждает: с учетом ежегодных темпов роста пассажиропотока на 50-70% обойтись без реконструкции уже невозможно.

Это максимальная нагрузка на аэропорт?

Али Узденов: Да, она уже превышает технические возможности аэродрома, который имеет всего три стояночных места для крупных самолетов и шесть стоянок для малой авиации.

Необходимо развивать не только терминальную, но и аэродромную инфраструктуру, которая принадлежит государству. Для увеличения пропускной способности аэропорта и приема дополнительных бортов требуется расширить перрон и увеличить количество стояночных мест для воздушных судов, нужна еще одна рулежная дорожка. Мы активно работаем с Минтрансом России и региональными властями над включением аэропорта Горно-Алтайска в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Надеемся, что эта работа принесет результаты.

Сколько средств АФК "Система" намерена инвестировать в развитие терминальной инфраструктуры аэропорта?

Али Узденов: По нашим оценкам, нужно порядка 500-800 млн рублей. Точнее будет известно после завершения проектирования. Вернуть инвестиции рассчитываем за счет роста пассажиропотока и сопутствующей деятельности. Мы видим, что регион продолжает набирать популярность. Горный Алтай - особенный регион для АФК "Система", здесь расположен наш гостиничный комплекс Altay Resort. Мы верим в его туристический потенциал и поэтому активно в него инвестируем.

Есть ли у вас планы по расширению собственного присутствия в аэропортовом бизнесе?

Али Узденов: Мы всегда открыты для интересных инвестиционных проектов, тем более в регионах, где уже присутствуют активы АФК "Система".