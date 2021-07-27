На Алтае женщина выбросила трехмесячную дочь из окна

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего после того как жительница города Бийск выкинула трехмесячную дочь из окна квартиры на седьмом этаже.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, после этого 33-летняя женщина попыталась свести счеты с жизнью, но выжила. И ребенок и ее мать получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Известно, что бийчанка воспитывает двоих маленьких детей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Между тем в прокуратуре Алтайского края начали свою проверку. В ведомстве намерены оценить условия жизни детей в семье и добросовестность исполнения родителями обязанностей по их воспитанию. Также проверят своевременность и эффективность действий работников органов и учреждений системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, которые должны выявлять как семьи, находящиеся в социально опасном положении, так и детей в трудной жизненной ситуации.