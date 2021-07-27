Омский НПЗ первым в России начнет производство игольчатого кокса

Омский НПЗ "Газпром нефти" завершает строительство секции замедленного коксования. Выполнено подключение производства к электросети. На площадке успешно завершены общестроительные работы. Смонтированы металлоконструкции и основное оборудование. Специалисты приступили к подготовке тестов и пусконаладочных испытаний.

Секция замедленного коксования вместе с секцией гидрокрекинга, строительство которой планируется завершить в этом году, сформируют комплекс глубокой переработки нефти Омского НПЗ. Запуск комплекса в 2021 году позволит увеличить глубину переработки нефти почти до 100 процентов.

Замедленное коксование - финальный этап переработки тяжелых нефтяных фракций в компоненты топлива, а также незаменимый во многих отраслях промышленности нефтяной кокс.

Вместе со строительством секции замедленного коксования Омский НПЗ продолжает модернизацию действующей установки, благодаря чему повысит выпуск топлива и первым в России начнет производство игольчатого кокса.

Наряду с ростом эффективности внедрение современных технологий ОНПЗ обеспечит трехкратное снижение влияния этого производства на окружающую среду. Инвестиции "Газпром нефти" в проект развития замедленного коксования Омского НПЗ превышают 60 миллиардов рублей.

- Модернизация коксового производства имеет ключевое значение в повышении глубины нефтепереработки. Объединение самых современных процессов повысит энергоэффективность и экологичность нефтепереработки. Запуск первого в стране производства игольчатого кокса позволит наладить выпуск графитированных электродов и снизить импортозависимость отечественной металлургии, - считает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского НПЗ с объемом инвестиций более 300 миллиардов рублей. В рамках первого этапа построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятию полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысить энергоэффективность и экологичность производства. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.