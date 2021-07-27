Пропавший в тайге год назад Ан-2 обнаружили туристы

Останки тел членов экипажа и пассажиров, а также обломки пропавшего в июле прошлого года самолета Ан-2 компании "Феникс" случайно нашли туристы в Тункинском районе Бурятии.

Обломки воздушного судна находятся на северном склоне перевала Байконур Окинского района на высоте 450 метров и в 27 километрах от населенного пункта Кырен. Это труднодоступная горная местность Восточных Саян. На место крушения вышли туристы из Новосибирской области, отклонившиеся от заданного в горах турмаршрута.

Первые фотографии появились в соцсетях путешественников. На кадрах: дети на крыше самолета и в иллюминаторе. А сообщили они о страшной находке только спустя шесть дней, когда появилась возможность выйти в эфир по спутниковой связи.

24 июля на место трагедии вылетела следственная группа из Иркутска, она и подтвердила, что это точно разбившийся Ан-2. Рядом обнаружены останки всех шести тел: членов экипажа и пассажиров. Тела направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз.

Самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел 19 июля 2020 года из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. На его борту были два пилота и считавшимися пассажирами четыре члена экипажей других воздушных судов этой компании. Пропавший борт искали и с суши, и с воздуха, но эти усилия не принесли успеха.

Сейчас следственная группа ведет расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".