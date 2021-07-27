Станции "подземки" подняли в проекте с глубины 60 метров до 25

Сегодня губернатор проверил, в какой "форме" находится так называемая первая линия красноярского метрополитена. Знакомясь с ее инфраструктурой, Александр Усс осмотрел котлован станции "Высотная", тоннели, а также горные выработки станции глубокого заложения "Улица Копылова". О подробностях рассказала пресс-служба кабинета министров Красноярского края.

Несколько коллективов экспертов рассматривают варианты оптимизации стоимости метрополитена Красноярска - напомним, такую задачу поставил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Сейчас проект оценивается в 128 млрд рублей. По словам губернатора Александра Усса, специалисты рассчитывают снизить стоимость примерно на треть. Причем окончательные варианты сметы должны быть готовы до конца 2021 года.

Базовый проект метро в столице края предусматривает гибридный формат - с подземной и надземной частями. Предполагается интеграция метрополитена в общую систему электротранспорта, включающую городскую электричку и трамвай.

Длина линии метро в краевом центре составит 12,65 километра. Первый этап строительства (это участок протяженностью 9,76 км) состоит из шести станций, начиная от "Высотной" в Октябрьском районе до "Ленинской" в Центральном. Второй этап (2,89 км) предполагает строительство наземных путей из трех станций - от "Ленинской" до Советского района.

Ожидаемый пассажиропоток - 66 млн человек в год. При полном развитии сети пассажиропоток может возрасти до 260 млн пассажиров.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Метро в Красноярске должно быть достроено. Это абсолютно правильное решение, за которое красноярцы благодарны президенту страны. Метро в столице края - это не какая-то относительно недавно появившаяся идея. Предпосылки для его создания обдумывались еще в 1966 году, а конкретное решение о строительстве метрополитена в нашем городе было принято на заседании бюро ЦК КПСС в 1984 году. Стройка началась, как известно, в 1995 году и продолжалась с разной степенью интенсивности до 2009 года. Я хочу еще раз поблагодарить ядро коллектива "Красноярскметростроя", который сохранился и работает на сохранении этой стройки - главным образом, туннелей. Я думаю, это тоже кадрово-психологическая предпосылка и гарантия возобновления строительства.

Кстати

Игорь Иванов, директор управления по строительству Красноярского метрополитена:

- Сейчас продолжается деятельность по обслуживанию выработок и их содержанию. Это откачка воды, спуск людей для проверки конструкций, вентиляция. Специалисты регулярно осматривают выработки, отслеживают их деформации. Если таковые обнаруживаются (но, как правило, их нет), то проводится соответствующий ремонт.

Добавим, в первоначальном проекте красноярского метро многое изменилось. Например, такой важный параметр, как глубина залегания. По прежнему проекту, станции располагались в 60 метрах от поверхности. Теперь - на глубине 25 метров. Это обеспечит, по словам губернатора, не только существенную экономию средств, но и удобство использования.

Спуск к станции на эскалаторе будет занимать одну-две минуты. Кроме этого, планируются уменьшенные "сцепки" - три-четыре вагона. А это значит, что и платформы сделают укороченными, и станции - не слишком большими. Красноярское метро будет работать в автоматическом режиме - с беспилотными поездами.

Сегодня проект красноярского метро находится в Главгосэкспертизе.

Цитата

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Принято решение еще раз посмотреть возможности оптимизации стоимости проекта. Естественно, не в ущерб качеству. Речь идет об оптимизации количества тупиков и запасных вестибюлей, а также наземных сооружений. (…) Мы уже имеем положительное заключение экспертов по инженерным изысканиям и можем приступать к началу подготовительных работ. Это, в частности, вынос сетей, подготовка мест для оборудования, обустройство территорий для котлованов. Мы рассчитываем, что подготовительные работы могут начаться в первой половине следующего года, но не исключены и более ранние сроки - в конце текущего года.

Справка

Президент Владимир Путин поддержал предложение губернатора Александра Усса о продолжении строительства метро в Красноярске. В 2018 году из федерального бюджета был выделен миллиард рублей на актуализацию проекта. Его схема значительно изменилась.

В мае 2021 года губернатор Красноярского края вновь обсудил вопрос строительства метро с президентом России. Александр Усс попросил главу государства финансово поддержать реализацию проекта. На недавней прямой линии с жителями России Владимир Путин подтвердил, что средства на достройку метро в городах-миллионниках, в число которых входит Красноярск, есть.

Две недели назад губернатор Александр Усс и вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин обсудили перспективы проекта. В соответствии с поручением вице-премьера, АО "Моспромпроект" и Главгосэкспертиза России совместно с правительством Красноярского края готовят предложения по возможности снижения стоимости технических решений метрополитена.