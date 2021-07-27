В Новосибирской области оценили "борщевой набор"

В последнее время жители жалуются, что в некоторых торговых сетях крупных городов морковь стала дороже бананов. Подорожали и другие овощи. Для координации работы по урегулированию цен организована рабочая группа, в которую вошли представители министерств, депутаты во главе с сопредседателем ОНФ в Новосибирской области Натальей Багровой.

Сегодня активисты провели выездное совещание и оценили изменение розничной цены "борщевого набора" на "Центральном рынке", а также в ряде сетевых магазинов. Эксперты составили сводную таблицу цен на продукты из списка. Так оказалось, что самая дорогая морковь от местных производителей, а привозная стоит гораздо дешевле. Продавцы пояснили, что это связано с объемами оптовых закупок.

- В ходе мониторинга обнаружили большой разброс цен на овощи в разных торговых точках. Мы видим, что цены на рынке дороже в среднем на 10 - 15 процентов. Самая уязвимая позиция - морковь. На рынке морковь стоит 100 рублей за кг, а в крупном сетевом магазине - порядка 70 рублей за кг,- рассказала Наталья Багрова.

В Новосибирской области высокий уровень развития конкуренции. На территории города Новосибирска работают более 15 крупных торговых сетей федерального и регионального уровня, предприятия несетевой торговли, рынки, ярмарки. В этих условиях организации торговли заинтересованы в применении ценовой политики, способствующей максимальному привлечению покупателей в торговые объекты.

- Очень важно поддерживать местного производителя. Им необходимо дать зайти в торговые сети. Также, чтобы снизить стоимость "борщевого набора" нужно сокращать количество посредников,- считает Наталья Багрова.

Напомним, что поводом для проверки стало недавнее совещание правительства РФ с главами регионов, представителями торговых сетей. Исправить сложившуюся ситуацию с ценами должен помочь комплекс первоочередных и долгосрочных мер, изменение нормативного регулирования. В числе инициатив, которые должны оперативно повлиять на ситуацию, - заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты.