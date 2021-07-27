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27.07.2021 10:22
Рубрика: Происшествия

Видео: В Кузбассе женщина поймала упавшего из окна многоэтажки ребенка

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

В Новокузнецке ребенок выпал из окна многоэтажки, но его успела поймать случайно проходившая мимо женщина. Запись с камеры наружного наблюдения показали в эфире официального интернет-канала кузбасской полиции.

Фото: Пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ДФО
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На кадрах видно, как женщина во дворе по улице Сибиряков-Гвардейцев бежит к дому, поднимает руки, и через секунду в них оказывается выпавший из окна ребенок. Полуторагодовалому мальчику повезло, что его, сидящего на краю подоконника, заметила проходившая мимо местная жительница.

Родители малыша в момент инцидента находились дома, однако отвлеклись на домашние дела и не заметили, как ребенок забрался на окно. Они услышали крик с улицы и, выглянув в окно, увидели чудом спасенного ребенка на руках женщины. Та передала мальчика отцу и маме, которые в суматохе не успели толком поблагодарить спасительницу своего чада.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что медики диагностировали у ребенка лишь небольшие ушибы. Не подоспей женщина вовремя, все могло обернуться трагедией. Теперь сотрудники новокузнецкой полиции и общественники разыскивают скромную героиню ролика и просят ее откликнуться с тем, чтобы выразить благодарность.

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