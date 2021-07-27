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27.07.2021 16:27
Рубрика: Культура

Исполнитель аудиокниг из Ставрополя рассказал о будущем профессии

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 167(8518)
У ставропольца Амира Рашидова необычная профессия - исполнитель аудиокниг, именно так называют тех, кто начитывает произведения для записи. Вот уже пять лет его голосом говорят герои романов и авторы научно-популярной литературы. Корреспондент "РГ" поинтересовался, какие перспективы у этого рынка.
Фото: Александр Погожев Фото: Александр Погожев
Фото: Александр Погожев

Первая книга, которую озвучил Амир, - роман Бориса Стругацкого "Бессильные мира сего". Он даже выкупил на три года у наследников писателя авторские права и официально издал аудиокнигу.

Фото: iStock
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- Я в эту профессию пришел как любитель. У меня нет профессионального театрального или актерского образования. Чтецов аудиокниг вообще нигде не готовят. Как правило, этой работой занимаются представители актерской или медийных профессий либо люди, уверенные, что могут хорошо читать вслух, - поясняет Амир.

Сам Рашидов в детстве и юношеском возрасте ходил в театральный кружок, потом был журналистом на телевидении и радио. Сейчас же работает пресс-секретарем в финансовой организации. Озвучивание книг для него было лишь дополнительным заработком, но со временем превратилось в призвание.

По его словам, отдаленность от столиц - не препятствие для исполнителя аудиокниг. Житель Ставрополя может без проблем сотрудничать с крупными издательствами. Главное, чтобы запись была качественная.

- У меня домашняя студия. Конечно, в звукозаписывающую аппаратуру нужно вложить много денег. Но бизнес на аудиокнигах так быстро развивается, что около трех лет назад развернулся в сторону чтецов-любителей, не имеющих профессиональных студий, но обладающих домашними, которые обеспечивают приемлемое звучание. Это правильный подход. Сегодня так работают подавляющее большинство исполнителей, - продолжает чтец.

У исполнителей почасовая оплата, только платят им за час готовой записи. По словам Рашидова, начинающие чтецы берут от одной до двух тысяч рублей, у более опытных расценки выше. Все зависит от договоренности с заказчиком.

- Редко, когда ставка дотягивает до 10 тысяч рублей, в среднем она составляет от трех до пяти тысяч. На запись одного часа готового материала может в среднем уйти до четырех часов, столько нужно на подготовку текста, работу у микрофона, обработку звука. Но тут я имею в виду опытного чтеца, который знает, что и как делать, - продолжает Амир.

"Наша работа заключается не только в том, чтобы с выражением прочитать какой-то текст, нужно увлекательно рассказать поучительную историю"

Сейчас он сотрудничает с компанией "Эксмо", издательством Стаса Бабицкого и напрямую с авторами произведений. Когда договаривался о совместной работе с издательствами, обговорил и жанры, которые предпочитает. Например, Рашидову интересно читать современную драматическую прозу, фантастику и классику. А вот фэнтези и религиозная литература от него далеки. Среди нон-фикшен, которому он посвящает много времени, его интересуют книги об искусстве и творчестве. Он уже начитал пять произведений о художниках и шесть работ по психотерапии.

Фото: Издательство "Эксмо".
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- Но рынок развивается таким образом, что чтец зачастую не волен в выборе материала. И если работаешь на кого-то, то вынужден брать вещи, которые не близки. Мне пока везло, у меня были тексты, которые нравились, - говорит исполнитель.

По мнению Амира, сейчас индустрия аудиокниг переживает настоящий бум. Это привлекает новых чтецов, многие из которых не обладают подходящими талантами и навыками. Таким образом, из творчества эта работа постепенно превращается в генерацию контента. Поэтому Рашидов вместе со своим наставником и партнером, петербургским постановщиком радиоспектаклей, профессиональным режиссером и диктором Дмитрием Креминским написал книгу для начинающих чтецов и разработал онлайн-курс.

- Я стараюсь не просто генерировать контент. Наша работа заключается не только в том, чтобы с выражением прочитать какой-то текст, нужно увлекательно рассказать поучительную историю. Делать аудиокниги - это творчество, которому тем не менее можно научить- ся, - заключил Рашидов.

Кстати

Книжный рынок в 2020 году составил 84 миллиарда рублей, из них на долю электронных и аудиокниг пришлось 8,3 миллиарда. Об этом заявил генеральный директор компании "ЛитРес" Сергей Анурьев. По его оценке, год, отмеченный пандемией коронавируса, изменил соотношение между бумажными и электронными изданиями, так как многие произведения решили выпустить исключительно в цифровом формате.

- Мы ожидаем, что в 2021-м рынок цифровых книг в России вырастет до 10,2-11 миллиардов рублей, продажи аудиокниг при этом превысят три миллиарда, - спрогнозировал Анурьев. В прошлом году на аудиокнигах издательства выручили свыше 2,1 миллиарда. Средний чек при покупке электронной или аудиокниги в 2020-м составил 220 рублей. Из каждых 100 проданных книг 63 - художественная литература, остальные - все жанры нон-фикшен. Рост рынка электронных книг в 2021-м эксперт оценивает минимум в 25 процентов. Анурьев добавил, что аудиокниги и подкасты вовлекают в потребление книжного контента нечитающую аудиторию, предлагая альтернативу прослушиванию музыки или просмотру видео.

Кроме того, молодые читатели задают моду на издания меньшего объема. Они предпочитают серии коротких произведений длинным повествованиям, и это предпочтение издательства обязательно учтут в своей работе.

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