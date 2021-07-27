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27.07.2021 16:32

На Северном Кавказе начался сбор столовых сортов винограда

На Северном Кавказе начался сбор столовых сортов винограда
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 167(8518)
В прошлом году республика стала лидером среди регионов России по урожаю винограда. Аграрии - а в Дагестане выращиванием солнечной ягоды занимается около 300 хозяйств - собрали 208 тысяч тонн.
Спрос на ранний виноград всегда высокий, поэтому проблем со сбытом не бывает. Фото: Владимир Аносов/РГ Спрос на ранний виноград всегда высокий, поэтому проблем со сбытом не бывает. Фото: Владимир Аносов/РГ
Спрос на ранний виноград всегда высокий, поэтому проблем со сбытом не бывает. Фото: Владимир Аносов/РГ

В республике 26 тысяч гектаров виноградников, из них плодоносящих - 21 тысяча. Около 70 процентов плантаций лозы занято техническими сортами, которые выращивают для производства вин и коньяков. Но с каждым годом все больше площадей отводят под столовые сорта, сейчас ими занято около шести тысяч гектаров. В 2020 году в республике собрали больше 63 тысяч тонн винограда, который пошел на прилавки магазинов и рынков.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
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Одними из первых уборку начали в Сергокалинском районе. В селе Краснопартизанск порядка 50 фермерских и личных подсобных хозяйств объединились в сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив (СПоК). Сейчас общая площадь виноградников, принадлежащих кооперативу, составляет около 600 гектаров, 250 гектаров отведено под виноград столовых сортов.

Как говорит руководитель СПоКа Руслан Гамидов, спрос на ранний виноград всегда высокий, поэтому проблем со сбытом не бывает. Собранный урожай отправляют на рынки Дагестана и других регионов страны.

- Мы тщательно подходим к выбору сортов. Завозимые саженцы проверяем на адаптивность к местным условиям, получают одобрение те, которые показали лучшие результаты в конкретных природно-климатических условиях, - рассказал Гамидов.

С таким подходом согласны в минсельхозпроде республики. По словам первого заместителя министра Шарипа Шарипова, выбор качественного посадочного материала районированных сортов помогает минимизировать риск, связанный с влиянием неблагоприятных природных факторов.

Стоит отметить, что специализированных питомниководческих хозяйств в Дагестане нет. Несколько виноградарских предприятий на постоянной основе занимается производством саженцев. Они и обеспечивают около 70 процентов потребности профильных хозяйств в посадочном материале. Остальную часть привитых сертифицированных саженцев приобретают за пределами республики, в основном в Краснодарском крае. Самые популярные столовые сорта винограда, выращиваемые в республике, - "молдова", "августин" и "агадаи". При этом в регионе ведут и собственную селекционную работу.

"Селекционеры Дербентской опытной станции вывели большое количество уже хорошо зарекомендовавших себя сортов. "Дагестанский" - результат скрещивания "агадаи" и "муската гамбургского", он подходит для длительного хранения и транспортировки. "Дольчатый" получился после скрещивания "агадаи" и "муската александрийского", он созревает поздно, превосходит "агадаи" по урожайности. "Жемчужина Дербента" - очень ранний сорт с приятным вкусом и хорошо выраженным ароматом, пригоден для транспортировки и хранения. "Марал" - перспективный сорт среднепозднего срока созревания с крупными цилиндроконическими плотными гроздями", - рассказали в минсельхозпроде республики.

Фото: Владимир Аносов
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Основная проблема, из-за которой во многих хозяйствах неохотно занимаются столовыми сортами, - отсутствие хранилищ в нужном количестве. В сезон конкуренция среди поставщиков свежего винограда очень высока, и закупочная цена на него падает, так что рентабельность производства оказывается низкой. Кроме того, немало продукции из-за границы. Как рассказал Шарипов, в прошлом году в Россию импортировали 320 тысяч тонн солнечной ягоды.

К началу зимы стоимость винограда на розничном рынке резко возрастает, но к этому моменту дагестанским производителям уже нечего предложить российским ритейлерам. Действующие в регионе хранилища могут вместить только около двух тысяч тонн винограда, что, конечно, очень мало.

В минсельхозпроде республики утверждают, что проблема постепенно решается. В последние три-четыре года в Дагестане идет активное строительство хранилищ как для винограда, так и для другой плодовоовощной продукции. Крупный объект на 800 тонн ягод построен в конце 2020-го в Карабудахкентском районе благодаря государственно-частному партнерству. Стоимость инвестпроекта составила 35 миллионов рублей.

"Фермеры, объединяющиеся в СПоКи, могут получить гранты и другую финансовую поддержку, им субсидируют часть затрат. Поэтому строить хранилища им стало выгодно, такой возможностью уже воспользовалось немало наших аграриев", - заключили в минсельхозпроде РД.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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