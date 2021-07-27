В Труновском районе Ставрополья фермер Владимир Марков на четверти гектара высадил очень редкую для России культуру - гуар. Это бобовое растение родом из Индии, оно сейчас завоевывает популярность по всему миру из-за наличия в нем камеди, которую используют в производстве косметики и пищевой промышленности, а также при добыче нефти. Поэтому российские фермеры рассчитывают на большой спрос.

Из Индии в нашу страну гуар привезли в конце 1920-х годов члены экспедиции ботаника и географа Василия Марковича. Коллекционные образцы долго лежали на складе, а в середине 1970-х семена изучили во Всероссийском институте генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР). Исследованием занимался аспирант из Вьетнама Нуген Лок, и после краткого анализа он заявил, что гуар для СССР неперспективен. Однако нынешние селекционеры готовы с ним поспорить, ведь ценность культуры очень велика.

- Ко мне обратились сотрудники санкт-петербургского института, занимающиеся сельским хозяйством. Сообщили, что есть такое растение, очень нужное, но в нашей стране его практически не выращивают. Мы засадили пока четверть гектара. Могли и больше, но посадочного материала оказалось мало. Мне дали все имеющиеся опытные образцы, - рассказал корреспонденту "РГ" Владимир Марков.

Экспериментальная посадка оказалась достаточно удачной, часть растений поднялась, даже появились бобы. Другая часть пока полностью не развилась, но это фермера не смущает, потому что гуар может так себя вести вначале, но со временем его состояние нормализуется. Остается лишь ждать и ухаживать за полем. Пока же в хозяйстве выращивают чеснок, салат и огурцы.

Гуаровая камедь нужна для обработки скважин при добыче нефти методом гидроразрыва пласта (ГРП). Это очень эффективный способ интенсификации выкачивания черного золота. При гидроразрыве в насыщенных нефтью массивах под давлением жидкости формируются трещины. В этой жидкости и используется загуститель на основе гуаровой камеди, который закрепляет трещины по всей их длине.

Чтобы получить камедь, перемалывают внутреннюю часть бобов гуара. Порошок при попадании в воду сразу разбухает и образует вязкий раствор без вкуса и запаха. Использовать гуаровый полимер, чтобы сгущать воду для транспортировки проппанта (твердого материала, обычно песка) при ГРП, снижения фильтратоотдачи и увеличения ширины трещины стали в 1960-х годах.

Жидкость оптимального состава помогает удлинить трещину на 15-20 процентов, таким образом, вырастает и добыча углеводородов. Проще говоря, гуар позволяет эффективнее использовать месторождение нефти. Но, самое главное, он относительно дешев. Стоимость гуаровой камеди ниже, чем большинства других загустителей, и при этом она хорошо подходит для смешивания жидкости с песком или бетонитовой глиной. Сейчас примерно 80 процентов гуаровой камеди производит Индия.

Плюсы гуара на этом не заканчиваются. Отходы после производства камеди можно пускать на корм животным. Из жмыха делают высококалорийные пищевые добавки, ведь концентрация протеина в гуаровом ядре достигает 45 процентов.

Как сообщил заведующий кафедрой промысловой химии Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина Михаил Силин, в 2019 году инновационные жидкости на основе гуаровой камеди, разработанные российскими учеными, увеличили добычу нефти на 664,1 тысячи тонн.

- Гелирующей жидкостью "Химеко-В" (она сделана на водной полисахаридной основе и мгновенно "сшивает" пласт) мы обрабатываем 250 скважин ежегодно, воздействуя непосредственно на пласты, - отметил Силин.

Ставропольские специалисты пока только начали культивировать гуар, но уже отмечают, что его рентабельность должна оказаться высокой, если растение, конечно, приживется. Агрономы говорят о высокой зависимости урожайности и качества зерна от температуры почвы и воздуха при посеве и вегетации, влагообеспеченности, уровня плодородия, наличия болезней. Для гуара одинаково вредна как сильная засуха, так и высокая влажность. В Индии, США, Австралии, Судане, Пакистане урожайность составляет 40-60 центнеров с гектара, на юге России - 20-25 центнеров. На Ставрополье климат для выращивания гуара подходит: растение любит солнечный свет, которого в регионе достаточно.

- Чтобы говорить о дальнейшем возделывании культуры на Ставрополье, надо получить посадочный материал в достаточном количестве. Все семена, что я выращу в этом году, высажу на следующий. Ценой на бобы интересовался, но называть ее пока не хочу. Могу сказать, что даже при среднем урожае выращивать культуру рентабельно, стоит гуар дороже гороха, - подчеркнул Владимир Марков. .

Между тем

Гуаровая камедь не расщепляется в желудочно-кишечном тракте человека. Наличие ее в пищевых продуктах помогает уменьшить аппетит, снижает уровень холестерина в организме. Также она обладает гипогликемическими свойствами и уменьшает всасывание глюкозы в крови, что позволяет использовать ее при лечении и профилактике диабета.