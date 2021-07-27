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27.07.2021 16:42

Прокуратура РД оспорила задержание авто за долг по транспортному налогу

Дагестанская прокуратура посчитала незаконным решение задерживать водителей за неуплату транспортного налога
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 167(8518)
Прокуратура Дагестана назвала противоречащим федеральному законодательству соглашение, заключенное между МВД республики и региональными управлениями налоговой службы и службы судебных приставов. В нем указывалось, что граждане, имеющие большие долги по транспортному налогу, могут быть доставлены в отдел полиции, а их автотранспорт разрешается задерживать на срок до трех суток.

Юрист Марат Исмаилов, активист махачкалинского общественного движения "Город наш", обратился в прокуратуру, посчитав подобные меры незаконными:

Фото: iStock
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- Платить налоги, конечно, нужно. Но ни в одном своде, в том числе в КоАП РФ, Налоговом кодексе и "Законе о полиции", не говорится, что в данном случае можно задерживать автомобили и доставлять в отделения полиции их владельцев.

В своем ответе надзорное ведомство подтвердило мнение юриста. Кроме того, прокуратура в судебном порядке оспорила указанный документ.

- Думаю, в течение месяца будет вынесено судебное решение, - сообщил корреспонденту "РГ" Марат Исмаилов.

В пресс-службе управления ФНС по Дагестану корреспонденту "РГ" пояснили, что проблема неуплаты транспортного налога в республике стоит очень остро. В регионе на учете состоит больше 800 тысяч автовладельцев. На первое июля 2021 года водители (физические лица) не заплатили государству 4,6 миллиарда рублей. Юридические лица - около 66 миллионов.

В пресс-службе УФССП России по Дагестану, в свою очередь, заявили, что в первом полугодии 2021-го у них находилось в работе более 126 тысяч исполнительных производств о взыскании различных налоговых недоимок. "Судебные приставы используют такие меры, как обращение взыскания на имущество, периодические выплаты и имущественные права должника. Кроме того, выносятся постановления об ограничении права выезда за пределы РФ", - пояснили в ведомстве.

Недавно во время рейда на трассах региона был остановлен водитель дорогого автомобиля Mercedes-Maybach, задолжавший по налогам, страховым взносам и сборам более 150 тысяч рублей.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Найти его удалось благодаря использованию аппаратно-программного комплекса "Дорожный пристав". Технология распознавания регистрационных знаков транспортных средств позволяет проверять номера проезжающих автомашин и получать сведения об их владельцах по базе данных должников Службы судебных приставов", - добавили в региональном УФССП.

В этом случае водитель предпочел не спорить, учитывая, что мог тут же лишиться автомобиля, который изъяли бы в счет долга. Он заплатил всю сумму сразу же.

Впрочем, недоимки по транспортному налогу - это не только вина нерадивых автовладельцев. Недавно правоохранители раскрыли преступную схему, которую использовали недобросовестные сотрудники налоговой службы Дагестана.

В республиканском следственном управлении СКР корреспонденту "РГ" сообщили, что в отношении начальников отделов камеральных проверок инспекции Федеральной налоговой службы России по Кировскому, Ленинскому и Советскому районам Махачкалы возбуждено три уголовных дела по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий". Оказывается, в течение трех лет налоговики, используя предоставленное им право доступа к электронным базам, вносили изменения в даты отчуждения транспортных средств, незаконно удаляли записи о начисленной задолженности по транспортному и земельному налогам. Все эти махинации привели к тому, что суммы начислений сократились на семь миллионов рублей. Расследование этого дела продолжается.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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