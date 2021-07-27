Ставрополье стало лидером в РФ по производству шерсти мериносов

На Ставрополье завершилась стрижка овец. Регион оказался лидером среди субъектов страны по настригу шерсти от овец тонкорунных и полутонкорунных пород. Но за рекордами скрывается непростое финансовое положение отрасли.

В этом сезоне ставропольские животноводы получили 4,3 тысячи тонн шерсти (в том числе в племенных организациях - более 320 тонн), из них 3,3 тысячи тонн - тонкой и полутонкой. Средний настриг составил 3,2 килограмма. В текущем году показатель уменьшился на один килограмм.

Овцеводство, как и любое другое направление сельского хозяйства, напрямую зависит от погодных условий. Засуха 2020 года отрицательно сказалась на заготовке кормов, а следовательно, и на настриге. Однако это не выбило регион с лидерской позиции в производстве тонкой и полутонкой шерсти. В соседних республиках также насчитывается немало овец и коз, но там сосредоточены на получении грубой, полугрубой и кроссбредной шерсти.

Большая часть ставропольского сырья отправляется за рубеж. Экспорт шерсти из края в 2020 году достиг 3,3 миллиона долларов. Основными импортерами стали Индия, Белоруссия, Уругвай, Болгария, Китай, Германия и Вьетнам.

- Перед регионом стоит задача - к 2025 году увеличить поголовье овец на сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах до 1,2 миллиона, нарастить производство шерсти до семи тысяч тонн, а баранины - до 31 тысячи тонн в год. И здесь мы особенно рассчитываем на наши племенные организации, - подчеркнул министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

Как рассказал Мухтар Идрисов, главный зоотехник племзавода "Вторая пятилетка", где выращивают джалгинских мериносов, стоимость шерсти сейчас слишком низкая и на доход от ее продажи полностью содержать хозяйство и сделать его рентабельным невозможно. Выручают дотации государства на племенное поголовье.

- Текстильной промышленности в России почти нет, поэтому готовая пряжа из нашей шерсти по большей части уходит за рубеж. Но рентабельность редко превышает восемь процентов, - пояснил Идрисов.

Он также добавил, что в Большой Джалге, где расположено хозяйство, живут примерно четыре тысячи человек. Из них около 400 работают на племзаводе, лишь немногие сотрудники приезжают из других населенных пунктов. Главный источник дохода аграриев - зерно. А овцевод-ство - это больше ответственность перед людьми и забота о породе, которую здесь вывели.

Председатель колхоза-племзавода имени Ленина, где разводят овец и коров казахской белоголовой породы, Николай Васильев подтверждает слова коллеги. Он рассказал, что сейчас хозяйство не может заниматься исключительно шерстью, так как она не приносит достаточной прибыли. Нужно диверсифицировать производство, заниматься зерноводством.

- В этом году настриг меньше, потому что не удалось подготовить хорошую кормовую базу из-за засухи. Снижение составило около 20 процентов, - отметил Васильев.

В хозяйстве занимаются манычскими мериносами. Все полученное сырье отправляют в Индию. По словам председателя колхоза, иностранные партнеры платят больше и готовы заказывать крупные партии.

- Цена на шерсть в этом году ниже по сравнению с прошлым, и она все так же не востребована на российском рынке. Мы продавали по 204 рубля за килограмм. Еще рассчитываем на компенсацию от государства. Пока точные суммы неизвестны, но, думаю, 300 рублей за килограмм с дотациями должно получиться, - добавил аграрий.

К слову, в Ставропольском крае нет шерстомоечных предприятий. Последнее закрылось около десяти лет назад. Все аграрии, с которыми удалось поговорить корреспонденту "РГ", отправляют сырье покупателям сразу после стрижки. Но недавно стало известно, что китайские инвесторы хотят открыть в регионе профильное производство.

Синтетическое волокно дешевле и проще в производстве. Шерсть стала элитным материалом

По словам доктора сельскохозяйственных наук, профессора Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства Али-Магомета Айбазова, сейчас на Северном Кавказе сосредоточено самое ценное поголовье овец в стране. Однако много животных содержится в частных хозяйствах и на небольших фермах.

- На Ставрополье около двух миллионов овец, в Дагестане - примерно четыре миллиона, а в России в общей сложности - 20-22 миллиона. Мелкие частники редко занимаются научной деятельностью. Им важно получить максимальную прибыль при минимальных затратах. Соответственно, они не озабочены селекционной работой, учетом баранов, покупкой хорошего генофонда. А овцеводство требует к себе постоянного внимания. Но я не хочу сказать, что частники - это плохо. Просто они вынуждены выживать, - сетует Айбазов.

По его словам, мировые тенденции сейчас изменились. Раньше процветало шерстное овцеводство. В 1930-х годах перед животноводами поставили задачу - одеть и обуть в шерсть всю армию и население. Существовала государственная поддержка, и СССР стал ведущей страной в отрасли, догнав Австралию. В 1990-х все рухнуло, и дело не в распаде СССР. Химические волокна начали вытеснять натуральные, в том числе и шерсть, и овцеводство пришло в упадок.

Абазов считает, что Ставрополье может гордиться выведенными породами мериносов. Но без помощи государства наработки не сохранить.

- В крае существуют племенные заводы. Наши поро- ды - джалгинский меринос и российский мясной меринос - уникальны. Качеству руна могут позавидовать даже австралийские производители. Но рынок сейчас очень ограничен. Синтетическое волокно дешевле и проще в производстве. Шерсть стала элитным материалом. Теперь племзаводы не могут существовать без государственной поддержки. Причем я придерживаюсь позиции, что нужны не прямые дотации. У нас огромное поголовье содержится в небольших хозяйствах, их владельцев нужно стимулировать покупать элитных овец. Животноводам, улучшающим генетику за счет приобретения породистых баранов на племзаводах, государство должно компенсировать часть затрат, - считает профессор.

Согласно данным краевого минсельхоза, в 2021 году на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти в региональном бюджете предусмотрено около 100 миллионов рублей. Кроме того, с этого года на Ставрополье появился новый вид поддержки - субсидия на выращивание и реализацию овец и коз на убой. На нее заложено 18 миллионов рублей. Спасет ли это отрасль, покажет время.