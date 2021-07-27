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27.07.2021 18:58
Рубрика: Общество

В Чечне вакцинацию от COVID-19 прошли 60% взрослого населения

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чечне 60 процентов взрослого населения получили первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов на странице министерства в Instagram.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- В Чеченскую Республику поступила однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в количестве 2200 доз. В настоящее время в республике первым компонентом вакцины привито больше 568 тысяч человек, что составляет 60% от числа взрослого населения. Доля вакцинированных лиц старше 60 лет составила свыше 50%, - заявил глава минздрава.

Между тем в республиканском управлении Роспотребнадзора обязали привиться от COVID-19 определенные категории граждан. Так сделать прививку в республике теперь должны госслужащие, сотрудники образовательной сферы, здравоохранения, торговли, туризма, сферы обслуживания, военнослужащих, студентов старше 18 лет и представителей СМИ.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что население региона должно проявить гражданскую позицию и сделать прививку. "Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло все взрослое население республики, а не ограничиваться 60 процентами. Это единственный способ обезопасить жителей от вируса", - заявил он.

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