Большинству туристов "Невы" не вернули деньги за отдых

В ближайшее время Смольнинский районный суд Петербурга начнет рассматривать дело турфирмы "Нева". Компания прекратила свою деятельность летом 2014 года, после "Невы", как в домино, по всей стране начали банкротиться турагенты и операторы. Следователи полагают, что петербургская компания закрылась по причине злого умысла и на скамье подсудимых окажется бывший генеральный директор Максим Пирогов.

Из обвинительного заключения следует, что с августа 2013-го по июль 2014 года у "Невы" образовалась кредиторская задолженность в размере 795 миллионов рублей. В вину Пирогову прокуратура Петербурга ставит то, что он, по версии следствия, знал о кассовом разрыве и продолжал брать с туристов деньги, не планируя выполнить своих обещаний.

Пострадавшими проходят 5347 человек, им фирма должна 380 миллионов рублей.

Но писали заявления далеко не все. Когда "Нева" закрылась, 7,1 тысячи клиентов компании находились в зарубежных турах. Они купили путевки, приехали в отели, заселились, а затем их выселили, поскольку выяснилось, что гостиницы и обратный перелет не оплачены. Часть туристов вернулись сами, других вызволяла "Турпомощь". Еще 17 тысяч человек купили путевки заранее, но так никуда и не поехали.

С 2015 года "Нева" считается банкротом. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оценил размер активов компании в 725,49 миллиона рублей - говорит Роман Чернышов. Рассчитываться с пострадавшими туристами должна была страховая компания "Возрождение". И хотя с момента прекращения деятельности "Невы" прошло уже семь лет, деньги получили далеко не все.

- Мне не вернули ни рубля, хотя и вызывали, и опрашивали! - сообщила "РГ" одна из пострадавших, Галина Козлович. Она в свое время купила в "Неве" тур за 100 тысяч рублей.

Ничего не получила семья Кузьминых. В поездку они собирались в августе 2014 года, но фирма к этому моменту приказала долго жить. В 2015 году Игорь Кузьмин ходил к следователю. Больше, как он сообщил в соцсети, он про "Неву" не слышал.

- В целом в реестр требований кредиторов Невы были включены требования всех кредиторов в размере около 495 миллионов рублей, из которых удовлетворено чуть более 77 миллионов. Как видно, исполненные "Невой" обязательства составляют всего 15 процентов от общего размера требований, - говорит Роман Чернышов, эксперт юридической компании ЮКО.

Но это не все долги "Невы". В 2015 году общая сумма претензий от туристов и контрагентов оценивалась в фантастические 1,23 миллиарда рублей.

Часть средств туристы смогли вернуть от страховой компании "Возрождение". Также самые активные в 2015 году стали получать возмещение от конкурсного управляющего, который вел дела "Невы" после банкротства. Сумма выплат составила 85 процентов.

- Мне арбитражный управляющий выплатил 85 процентов - остальные простили. С учетом инфляции 2014-2015 годов и расходов на нотариусов и переписку с компетентными органами я фактически получила только 20 процентов от суммы, - говорит еще одна клиентка "Невы", Татьяна Котлярова.

В 2014 году единый федеральный реестр туроператоров сократился на четверть. Массовый уход с рынка компаний начался после "Невы". Как оказалось, в условиях постоянных кассовых разрывов жили множество участников рынка. Оплатить отель или перелет предыдущего туриста за счет следующего считалось обычным делом.

После краха "Невы" у всех участников рынка началось отрезвление. Фантастические предложения вроде путевок на выходные в Турцию за десять тысяч рублей или "горячих туров" в Европу за 15 тысяч стали вызывать подозрение в первую очередь со стороны турагентств.

- 2014 год в принципе был непростым для отрасли, - считает руководитель турагентства Алина Быкова. - Во-первых, в силовых структурах расширилось число "невыездных", а это была значительная часть аудитории. Во-вторых, рубль сильно потерял позиции, а значит, поездки за границу в принципе стали дороже, и кассовый разрыв, образованный до начала колебания курса валют, у операторов увеличился. Естественно, что агентства это понимали и старались "ранжировать" предложения от операторов. Это привело к тому, что компании, у которых все было плохо, не получили клиентов, не смогли закрыть их деньгами финансовую брешь и ушли с рынка.

В 2015 году общая сумма претензий к компании «Нева» оценивалась в 1,23 миллиарда рублей

Если в ноябре 2014 года в едином реестре туроператоров насчитывалось около 1500 компаний, то в июле 2021 года - 4256. Основной прирост произошел за счет НКО, занимающихся внутренним туризмом.

При этом даже до пандемии отрасль так и не вошла в рост, сообщил "РГ" Александр Байбородин, генеральный директор компании "Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры". По словам эксперта, урок "Невы" в первую очередь повлиял на страховые компании.

- Теперь очень сложно застраховать ответственность туроператорским компаниям. Сейчас проходят реформы в туристическом законодательстве, государство ищет новые пути защиты интересов туристов, в том числе потому, что институт финансового обеспечения, который действовал последние годы, защищал определенную часть туристов, но при банкротстве крупного игрока выплат всем не хватает, что мы уже успели заметить за последние годы. В итоге турист при банкротстве какого-либо крупного туроператора получит маленький процент от оплаченной им суммы, а партнеры и поставщики туроператора, скорее всего, вообще ничего не получат, так как ни "Турпомощь", ни страховые компании их не защищают, - констатирует Байбородин.