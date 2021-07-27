Как на Октябрьской железной дороге работают с инновациями

Вот уже два года на Октябрьской железной дороге работает Региональная инновационная площадка, которая занимается поиском и отбором инновационных решений по самым разным направлениям: от защиты энергосистем от ударов молний до применения технологий распознавания лиц. Лучшие проекты получают шанс на реализацию.

Инкубатор инициатив

Сейчас продолжается работа над 63 проектами. По 32 закончены эксплуатационные испытания, еще по четырем испытания продолжаются.

С 17 стартап-компаниями заключены соглашения о сотрудничестве, еще с 10 компаниями соглашения будут подписаны в ближайшее время.

Как говорит исполняющий обязанности руководителя Региональной инновационной площадки ОЖД Олег Костюк, иногда предлагаемые решения настолько нестандартны, что на первый взгляд инициатива кажется фантастичной, однако испытания показывают - все реально. У железной дороги есть своя специфика, и предложенные инженерные решения должны ее отражать.

Сотрудничать с одной из крупнейших корпораций в стране хотят как стартап-компании, так и крупные компании, поэтому предложений поступает много. Только в воронке реестра проектов ОЖД за два года появилось 564 инновационных предложения. Все они проходят через строгий отбор.

Шанс на реализацию получают зрелые и проработанные проекты, являющиеся по факту инновационными, также разработчик должен иметь техническую возможность доработать свою идею под требования РЖД. Естественно, заранее просчитывается, каким будет экономический эффект от внедрения, а также возможность масштабирования предлагаемого решения на полигоне ОАО "РЖД".

Разработчик должен показать всю серьезность своих намерений - в частности, провести за свой счет испытания и предоставить Региональной инновационной площадке весь пакет документов, включая патенты и сертификаты. Перепроверяется абсолютно все, это оправданно, учитывая, что железная дорога - это зона повышенной опасности и ошибки здесь непростительны.

По результатам успешно проведенных испытаний принимается решение о тиражировании инновационного решения на всем полигоне ОАО "РЖД".

Требуется технология

Сейчас Октябрьская железная дорога заинтересована в первую очередь в инновациях, касающихся эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, повышения эффективности производственных процессов, безопасности движения поездов и экологической безопасности.

При проведении аварийно-восстановительных работ в перспективе хотят использовать программно-аппаратные комплексы на базе беспилотников с автоматизацией формирования оперативного плана ликвидации последствий транспортных происшествий. И сейчас железнодорожники совместно с АО "НИИАС" разрабатывают данную технологию.

Перепроверяется абсолютно все, это оправданно, учитывая, что железная дорога — это зона повышенной опасности и ошибки здесь непростительны

Также в ОЖД ищут новые способы закрепления подвижного состава. Сейчас, напомним, на станциях используют "башмаки", эти устройства монтируются вручную, из-за этого при остановке и начале движения состава каждый раз теряется несколько минут. На железной дороге полагают, что такие системы можно в перспективе сделать автоматическими.

В списке нереализованных задач, которые ждут на железной дороге, значится и устройство автоматической расцепки грузовых вагонов на горбе сортировочной горки, а также разработка технологии и аппаратуры для скоростного контроля механических напряжений в плетях бесстыкового пути.

Будущее наступает

Утро, сотрудники спешат в офис. Вместо привычных электронных пропусков у турникетов - камера, которая распознает лица. Это не сцена из блокбастера о далеком будущем, а вполне реальный проект, который был разработан компанией ООО "ВижнЛабс" для нужд ОЖД. Испытания уже завершены.

Суть в том, что когда человек проходит через проходную, нейросеть сопоставляет его внешние данные с фотографиями в базе данных и идентифицирует личность. При этом головной убор, угол наклона головы, очки или макияж значения не имеют. Кроме того, система измеряет температуру, что сейчас особенно актуально.

По итогам испытаний на ОЖД приняли решение внедрить эту технологию в крупных административных зданиях. Предполагается, что новая система идентификации позволит снизить время на проход через пропускной пункт, усилит контроль за допуском на территорию, ведь посторонний просто не сможет пройти без специального пропуска. Кроме того, будет введен постоянный контроль за состоянием здоровья как сотрудников, так и посетителей.

Недавно специалисты Региональной инновационной площадки завершили испытания автономной малогабаритной системы пожаротушения объектов энергоснабжения, которую предложила компания "РУСИНТЕХ".

- Мы представили разработку двух видов. Первая предназначена для малых объектов, например розеток или электрощитовых. Система представляет собой пластину, она наклеивается на поверхность защищаемого объекта. Когда происходит, например, короткое замыкание, начинается возгорание - и температура воздуха у розетки достигает 120 градусов, внутри пластины начинают разрушаться находящиеся там микрокапсулы, в которых содержится огнетушащее вещество. Процесс горения ингибируется, - рассказывает коммерческий директор ООО "РУСИНТЕХ" Александр Клепиков.

Для более крупных объектов компания представила разработку в форме шнура, который укладывается змейкой. Здесь принцип такой же: как только температура воздуха превышает критическую, происходит выбрасывание вещества, препятствующего горению. Причем для более крупных объектов роль играет и то, что вещество выбрасывается в формате аэрозоля, то есть оно не только не дает разгореться пламени, но и тушит огонь.

Инновационный проект компании "ТР Инжиниринг" уже реализуется на участке Выборг - Бусловская. Предприятие разработало технологию применения противокамнепадных систем на скальнообвальных участках железной дороги. Вдоль склонов смонтирована канатно-сетчатая система, которая физически не дает упасть булыжникам на пути. О разрушении пород станет известно благодаря датчикам системы мониторинга, которые зафиксируют движение и передадут информацию в диспетчерский пункт.

Успешно прошел испытание и проект компании "А.Миллер" по применению полимерно-песчаных настилов для пешеходных переходов через железнодорожные пути. Инновационную разработку тестировали на нескольких пешеходных переходах ОЖД. Испытания показали, что зимой на них не образуются наледь и накат, крепежные элементы не разрушаются, чистить настилы легко в любую погоду, а главное, людям удобно.

На одном из вокзалов Петербурга успешно себя зарекомендовал инновационный состав "Антиклей.РФ". Руководитель компании-разработчика Анита Старосотникова говорит, что состав предназначен для борьбы с вандалами, которые обклеивают любые поверхности бумажными объявлениями.

Сейчас для борьбы с незаконной рекламой чаще всего используются методы, которые не дают нарушителям что-то наклеить. Но вандалы, столкнувшись со сложностями, начинают искать способ обойти систему. Например, когда столбы стали обматывать сеткой, расклейщики незаконных объявлений начали вешать листовки на липучки для насекомых. Когда начали использовать покрытия, не дающие ничего наклеить на столбы, вандалы приноровились сдирать защитный слой и все равно размещали объявления. Идея Аниты Старосотниковой в том, чтобы обманывать нарушителей за счет отложенного эффекта. На поверхности, обработанной антиклеем, можно наклеить объявление, но только через полчаса, когда клей высохнет, оно отпадет.

Запрос на новшества

У железной дороги есть вполне четкие потребности, и компания регулярно выступает с запросами на конкретные инновационные решения. В частности, ОЖД обращается в особые экономические зоны, бизнес-инкубаторы, акселераторы, технопарки, центры трансфера технологий и другие структуры, объединяющие стартапы. Всего в рассылке от ОЖД более сотни адресов. Отдельно направляются запросы в более чем двести производственных компаний.

В принципе, предложить нужную железной дороге инновацию может каждый. Запросы публикуются в специальном разделе "Единое окно инноваций" на сайте ОАО "РЖД". Подать заявку может любое юридическое или физическое лицо, готовое представить законченное решение или прототип своего изделия для испытаний.

В ОЖД подчеркивают, что участвовать в запросах могут и вузы. Более того, чтобы привлечь студентов в инновационную деятельность, на базе Петербургского государственного университета путей сообщения создаются бизнес-инкубатор и бизнес-акселератор.

Сейчас холдингом ОАО "РЖД" проведено 59 открытых запросов, в рамках которых поступило более 480 заявок.

Практика показывает, что значительное количество инноваций, которые внедряются на железной дороге, предложены малыми компаниями, для которых сотрудничество с транспортным гигантом становится импульсом, позволяющим значительно расширить свои мощности.

В ОЖД подчеркивают: регалии компании, ее авторитет не имеют значения. Компания готова рассмотреть все инновационные идеи, но внедрены будут те, которые успешно пройдут эксплуатационные испытания и докажут свою эффективность.