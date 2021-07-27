Климатолог: Глобальное потепление приведет к затоплению Петербурга

Подъем уровня мирового океана может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска. Об этом в беседе с изданием Ura.ru заявил директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

Он добавил, что по худшим оценкам, подъем может быть три - пять метров.

"Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие?" - заявил ученый.

Он добавил, что проблема подъема мирового океана - это проблема 22-го века.