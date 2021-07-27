Мариинский театр представит премьеру оперы "Сказки Гофмана"

В Мариинском театре 30 и 31 июля состоятся премьерные показы оперы "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха. Постановку молодого американского кинорежиссера Дэниэла Кругликова представят в рамках фестиваля "Звезды белых ночей". Продирижирует премьерой Валерий Гергиев.

Последний раз опера "Сказки Гофмана" ставилась в Мариинском театре десять лет назад - тогда режиссером выступил Василий Бархатов. Дэниэл Кругликов видит эту историю по-своему, подчеркивая: "Сказки Гофмана" - трагикомедия о разбитом сердце и темной стороне любви".

В его спектакле действие происходит в клинике, где лечат разбитые сердца. Именно там и обнаруживает себя сломленный романтик Гофман.

"Герой окружен врачами, пациентами и персонажами, которых сотворило его сознание. Под действием лекарств он погружается в мир собственных душевных травм, где стираются границы между воспоминаниями и грезами, реальностью и фантасмагорией", - рассказывают в театре.

Партию Гофмана репетируют Михаил Векуа, Денис Закиров и Сергей Скороходов.