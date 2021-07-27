На вокзале в Петербурге двое маленьких детей упали на рельсы

Двое детей упали на железнодорожные пути на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Малыши госпитализированы.

Как сообщают в Северо-Западной транспортной прокуратуре, это произошло 26 июля в 16.20. Многодетная семья шла по шестой платформе вокзала. Девочка везла коляску с младшим братом, но не справилась, и в результате оба ребенка упали на рельсы.

Сотрудники транспортной полиции сразу же подняли малышей, их осмотрели медики вокзала. После оказания первой помощи брата и сестру отправили в больницу.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура и сотрудники линейного отдела сейчас проводят проверку по факту произошедшего. Ее ход взял на контроль Северо-Западный транспортный прокурор.