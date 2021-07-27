Названы регионы, в которые поступила новая вакцина "Спутник Лайт"

Вакцину "Спутник Лайт" получили уже треть российских регионов, пишет ТАСС.

Отмечается, что препарат доставлен в Москву, Подмосковье и еще 35 регионов. Причем, в столице вакцину в количестве 500 тысяч доз получили еще в начале июля, о чем сообщил мэр Сергей Собянин.

Во вторник 39 тысяч доз поступили в Санкт-Петербург, также за последнюю неделю от 10 до 18 тысяч доз "Спутник Лайт" появились в медучреждениях Краснодарского края, Дагестана, Татарстана, Ростовской, Челябинской, Свердловской, Ленинградской, Иркутской и Нижегородской областей.

Остальные партии были меньше, в среднем по три-пять тысяч доз. Совсем небольшие объемы препарата пришли в Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутию, Карачаево-Черкесию, Хакасию, на Чукотку и Сахалин. Вакцину ожидают Ульяновская область и Карелия, и пока не ждут - в Великом Новгороде, Мурманске и Ненецком автономном округе.

Большинство регионов планируют использовать "Спутник Лайт" для повторной вакцинации. В Магаданской области прививать этой вакциной будут лишь пациентов старше 45 лет, а в Хакасии - старше 60 лет. В Нижегородской и Ленинградской области привиться "Cпутником" смогут переболевшие коронавирусом граждане, на Камчатке вакцину предложат переболевшим медикам, а на Сахалине - прибывающим на остров иностранцам.

"Спутник Лайт" стала четвертой зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. Она однокомпонентная, поэтому вводится единожды. Ее применение пока разрешено у граждан в возрасте от 18 лет. В регистрационном удостоверении определены девять площадок, на которых она может производиться.