Новая система учета позволит добиться 100-процентной переработки упаковки

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что подготовленный Минприроды законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки может привести к исчезновению ряда товаров на полках магазинов.

В свою очередь, чиновники попросили не нагнетать ситуацию и напомнили о том, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки введена более четырех лет назад. За это время производители не озаботились переработкой отходов, которую полностью оплачивает потребитель, предприятия же просто не заинтересованы в использовании новых экоматериалов.

Введение подобных изменений объясняется тем, что поправки помогут устранить правовые пробелы в законодательстве, которые до сегодняшнего момента позволяли производителям уходить от ответственности за утилизацию производимых отходов, объясняет Гульнара Ручкина, профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

В европейских странах - Германии, Швеции и других - подобная система утилизации отходов настраивалась десятилетиями. Россия только вступила на этот путь и прорабатывает свои механизмы, полагает Наталья Соколова, руководитель секции "Экология и охрана окружающей среды" Комитета Совета Федерации по АПК и природопользованию. Нововведения предполагают создание реестра товаров и товаров в упаковке в единой информационной системе. Не внесенные в реестр товары будут запрещены к продаже. Подобный порядок будет стимулировать производителей к реальной утилизации товаров, потерявших потребительские свойства. Мы сможем говорить о создании экономики замкнутого цикла, уверен эксперт. За такой сложной системой на начальном этапе необходим контроль, цифровой и автоматизированный, и без участия в нем ФНС не обойтись. Однако следует понимать, что информатизация обращения с отходами позволит собрать всех участников РОП, а в дальнейшем - приблизиться к поставленной на начало 2022 года цели: 100-процентной утилизации упаковки.

Но пока, по мнению представителей бизнеса, нет никакого понимания, как будет проходить сбор данных о товарах и упаковке, и это главная тема для обсуждения сейчас.

В России нет точной информации о количестве зарегистрированных бизнес-единиц, составленной в рамках российской реформы расширенной ответственности производителей (РОП), напоминает Андрей Белянин, генеральный директор ГК "Тамаки". Реформа хоть и начала работать в 2015 году, но до сих пор из миллиона российских предприятий лишь несколько тысяч регулярно отчитываются об утилизации товаров и упаковки.

Ретейлу и производителям товаров просто неизвестны основополагающие вещи для правильного функционирования этого механизма: как вносить данные в реестр, кто их будет верифицировать, с какой скоростью это будет происходить. При этом сообщается, что реестр заработает уже с 2022 года - ряд товаров просто физически могут не успеть внести в данный реестр, уверен Вячеслав Нечаев, руководитель экологических проектов "ТИАР-Центра".

Поэтому большинство товаров и услуг вряд ли быстро попадут в реестры. Процесс заполнения таких реестров создаст определенные очереди, ошибки и прочие вещи, которые автоматически переведут ряд товаров в запрещенную категорию. Это создаст проблемы для всей цепочки поставок и в итоге лишит покупателя желанного товара, а бюджет - налогов, напоминает Михаил Попов, CEO TalkBank. Сложно предусмотреть, какие товары сразу попадут в эти реестры, а какие нет. Выпадение определенных товаров может нести не только экономические, но и социальные последствия. Мы видели это на примере с фармакологическими препаратами, которые выпадали в связи с определенными процедурами их регистрации и ограничениями в работе аптек.

Проверку осуществит система в автоматическом режиме и потребует минимального участия человека

Для малого и среднего бизнеса очередные взносы и налоги могут стать толчком уйти в теневое предпринимательство, поэтому нужна предварительная перенастройка всей системы, прогнозирует Екатерина Курбатова, руководитель Центра сертификации Ростест Урал.

Нужно прежде всего составить список ограничений с четкими формулировками и с объяснением того, чем они обусловлены. Во-вторых, поддержать те компании, которые по своей инициативе уже занимаются сбором, утилизацией отходов и соблюдают экологическое законодательство. Именно они и должны вместе со своими поставщиками - производителями товаров и упаковки - помочь регулятору в поиске взаимовыгодных и выполнимых решений, регламентирующих дизайн и дальнейшее использование упаковки. Третьим важным условием является развитие автоматизированной системы учета, охватывающей весь жизненный цикл упаковки - от ее производства и уплаты соответствующих налогов до прилавка ретейлера. Такая система позволит объективно и своевременно выявлять нарушения, обеспечивая прозрачность процесса и контроль над ним, уверен Демид Голиков, руководитель направления "Стратегическое планирование" ГК "Институт Тренинга - АРБ Про".

- Не исключаю, что внесение этих данных в электронную систему (реестр) упростит жизнь всем задействованным сторонам. Узнать это мы сможем только после вступления законопроекта в силу. А пока времени остается достаточно, мы рассчитываем, что замечания и предложения от компаний будут рассмотрены. Это позволит получить рабочий вариант, который устроит обе стороны, - резюмирует Полина Климова, эколог онлайн-ретейлера Самокат.

Мнение

Артем Родин, адвокат:

- Сейчас производители и импортеры, на которых возложена обязанность по обеспечению утилизации или уплате экологического сбора, раз в год обязаны сдавать отчетность и декларации с указанием количества произведенных или импортированных товаров и упаковки, а также сколько из них было утилизировано. При этом должны достигаться установленные правительством РФ по отдельным категориям товаров и упаковки нормативы утилизации. Однако проверка достоверности этой отчетности сейчас сложна: если количество импортированных товаров у упаковки можно проверить по данным таможенной службы, то информация о количестве произведенных в РФ товаров и упаковки отсутствует, что затрудняет проверку достоверности отчетности.

В связи с этим законопроект предусматривает создание единой федеральной государственной информационной системы учета отходов от использования товаров для автоматизации процессов сбора, обработки и хранения информации в сфере обращения с отходами от использования товаров. Частью этой системы будут реестры производителей и импортеров товаров, а также реестр товаров и упаковки товаров. Причем закон предусматривает, что производители и импортеры должны будут самостоятельно зарегистрироваться в этой системе и через личный кабинет сами вносить в реестр сведения о производимых и импортируемых ими товарах и упаковке и отвечать за полноту, достоверность и актуальность информации, а также своевременность ее размещения. Это нововведение, безусловно, облегчит контролирующим органам, в частности Росприроднадзору, проверку достоверности отчетности об утилизации (которая будет сдаваться два раза в год) в части количества товаров и упаковки, подлежащих утилизации, а также правильности расчета и уплаты экологического сбора, собираемость которого может в результате увеличиться с трех до 190 миллиардов рублей в год (такие оценки звучали в начале 2021 года при обсуждении концепции совершенствования РОП). Фактически проверка будет осуществляться самой системой в автоматическом режиме и потребует лишь минимального участия человека для обеспечения работоспособности системы.