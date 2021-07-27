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27.07.2021 23:00
Рубрика: Общество

Петербурженка пыталась прогнать с площадки детей-инвалидов

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
Петербурженка средних лет на появление ребят с аутизмом на детской площадке в Санкт-Петербурге отреагировала весьма резко: "Вы пугаете наших детей! Чего вы сюда приходите? Шуруйте отсюда! Вы со своими особенностями здесь гулять не будете с детьми!"...
"Вы здесь со своими особенностями гулять не будете с детьми!" - взорвалась "добрая" бабушка. Фото: vesti.ru

Инцидент произошел в одном из крупных жилых комплексов на юге Северной столицы. Рядом с ним арендует помещение Центр инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями "Какая разница". Его воспитанники регулярно приходят играть на общедоступную детскую площадку, и местные жители всегда относились к этому спокойно. Все, кроме одной женщины. По словам сотрудников центра, она каждый раз возмущается, когда выходит погулять с четырехлетней внучкой и встречает "не таких" детей. Во время последней такой встречи дама была чересчур агрессивна. Хотя, по словам сотрудников центра, сама внучка негодующей женщины ничего против воспитанников центра не имела, за пару минут до вспышки гнева своей бабушки она качалась на качелях вместе с "особенными" детьми и была вполне довольна. Сцену общения бабушки с детьми кто-то снял и выложил видео в сеть.

Внучка агрессивной женщины ничего против воспитанников Центра не имела, качалась на качелях вместе с "особенными" детьми и была вполне довольна

Скандальное видео тут же распространили СМИ, и вскоре на него обратили внимание в Следственном комитете. Как сообщают в петербургском СК, по этому факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Тем временем женщину, возмущавшуюся детьми-аутистами, довольно быстро узнали. Выяснилось, что она - вполне обеспеченная жена бизнесмена, очень сосредоточенная на внучке, из которой пытается с раннего детства воспитать модель. У малышки, постоянно участвующей в кастингах и фотосессиях, есть даже собственный аккаунт в Instagram. Впрочем, после того, как на даму обрушилось множество гневных комментариев, все соцстраницы она заблокировала.

- История на детской площадке - это не про отдельную женщину, это про общество! Про нас, про отсутствие терпения и толерантности. Про то, что членам семей, воспитывающих детей с особенностями развития, страшно выходить в общественные места. Про то, что многие из них обходят детские площадки стороной или гуляют тогда, когда никого нет, чтобы кого-то там не напугать, - комментирует произошедшее директор центра "Какая разница" Валерия Катаева. - Это ненормально! Давайте гулять, ездить в путешествия, ходить в театры, кино и торговые центры, в магазины и музеи! Давайте начнем с детских площадок. Давайте показывать нашим детям, что все мы разные и все мы равные! Давайте воспитывать милосердие и любовь.

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