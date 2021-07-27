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Рубрика: Происшествия

По числу убийств Петербург вернулся к уровню 1980-х годов

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге за последние десять лет заметно снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с причинением вреда здоровью человека.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В частности, в 2020 году было зарегистрировано 149 убийств (для сравнения: в 2016-м - 212, в 2011-м - 312), что сопоставимо с 1980-ми годами, которые принято считать благополучными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Марину Парастаеву, первого заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Также сократилось количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека: с 141 в 2011 году до 63 в 2020 году. По словам Марины Парастаевой, это результат хорошей работы следователей СК и профилактических мероприятий.

В то же время общее число тяжких и особо тяжких преступлений в Петербурге растет. В 2020 году их было зарегистрировано около 23 тысяч, что на 37 процентов больше, чем в 2019-м. Однако значительная их часть - это "киберпреступления", их расследованием занимаются органы полиции.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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