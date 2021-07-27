Подъем затопленных судов загрузит мощности судоремонтных заводов СЗФО

Минтранс РФ подготовил ряд законопроектов, которые обязывают судовладельцев поднимать затопленные суда или платить крупные штрафы. Федеральные власти намерены запретить затопление судов и выделить регионам субсидии на подъем кораблей с морского дна. Предполагается, что этот порядок начнет действовать с 1 марта 2022 года. Опрошенные корреспондентом "РГ" эксперты сходятся во мнении, что для этой работы необходимо создавать отдельную федеральную программу, а в прибрежных регионах - промышленную инфраструктуру на базе судоремонтных предприятий. Северо-Запад может стать одной из основных баз утилизации кораблей, отслуживших свой век.

Масштаб предстоящей работы огромен. Во время обследования Кольского залива, которое проводилось в 2016 году, выявлено 102 объекта, из которых 52 находятся в береговой полосе, а 50 - в акватории. В 2017 году в губе Ретинская были подняты две металлоконструкции, до 2024 года планируется поднять еще пять. При существующих темпах подъема работы по подъему всех 50 затонувших судов будут завершены через 50 лет, отмечается в исследовании Крыловского государственного научного центра, Санкт-Петербургского НИЦ экологической безопасности РАН и Ассоциации развития поисково-спасательной техники и технологий. По данным минприроды Мурманской области, мониторинг показал, что свалки затонувших судов и других конструкций на дне Кольского залива занимают около трех тысяч гектаров. Среди затопленных судов есть и те, на которых находится топливо. По расчетам министерства, на подготовку и подъем одного объекта требуется около 52 недель.

Эта проблема остается острой и для Ненецкого автономного округа. В 2016 году региональные власти провели обследование всей береговой полосы и прибрежной акватории реки Печоры в границах Нарьян-Мара и поселка Искателей, где было выявлено 93 брошенных судна. Собственники плавсредств были установлены только в 33 случаях.

Балтийское море по праву можно считать музеем затонувших кораблей, отмечают авторы исследования. По информации комиссии географии океана Русского географического общества (РГО), на сегодняшний день там зарегистрировано 26,7 тысячи таких судов, в том числе более десяти тысяч судов в российском секторе, которые затонули в период с 1128 по1947 год. Как свидетельствует составленный российскими учеными атлас затонувших судов Балтийского моря, на дне Финского залива находится более пяти тысяч объектов, из которых 2,5 тысячи - различные суда, около полутора тысяч - самолеты, а также лодки, машины, танки, тракторы, пушки. Безусловно, далеко не все из них нужно поднимать, а исторические суда следует брать под охрану и исследовать. И это еще один вопрос, который необходимо решать в рамках "генеральной уборки" на дне российских морей.

Что касается Архангельской области, то здесь проблема не столь серьезна, отмечает руководитель Северного межрегионального управления Росприроднадзора Александр Горних. По его словам, большинство затопленных объектов здесь представляют собой катера и брошенные лодки, не несущие значительной экологической угрозы.

Утилизация одного судна стоит от 10 до 20 миллионов рублей

В советское время, а затем в 1990-е и в начале 2000-х годов ситуация с затоплением судов практически не отслеживалась. В итоге множество лежащих на дне кораблей в российской акватории стало реальной угрозой как судоходству, так и экологии. Полных данных о масштабе подводных свалок в России до сих пор не имеет ни одно ведомство. Сбор информации еще продолжается.

Пока не разработана единая федеральная программа по ликвидации подводных свалок, регионы пытаются самостоятельно оценить ситуацию и подсчитать, сколько средств понадобится на очистку дна морей от затопленных объектов. По примерным подсчетам, подъем и утилизация одного судна стоит от 10 до 20 миллионов рублей. Впрочем, эти расходы могут быть в десятки раз больше. Например, Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР выяснило примерную стоимость подъема и буксировки на берег для следственных действий судна "Онега", которое затонуло 28 декабря 2020 года у берегов Новой Земли. По данным ведомства, на это потребуется около миллиарда рублей.

К очистке морского дна необходимо привлечь Минобороны, предлагают некоторые эксперты, ведь очень многие корабли, затопленные в Кольском заливе, когда-то были военными. Кроме того, Северный флот располагает наиболее современной техникой для обследования морского дна и подъема затопленных объектов. Что касается разделки, то необходимо рассчитывать на гражданские предприятия, поскольку военный судоремонт ориентирован на заказы Минобороны.

Помимо этого, нужно определить, как поднимать эти суда, куда буксировать, где и как резать их на металлолом, разработать для этого необходимые стандарты. Очевидно, что никто не сможет предложить лучшую технологию утилизации судна, нежели авторы его проекта, считает эксперт. Значит, стоит предусмотреть такой раздел в проектной документации. Понадобится ревизия производственных мощностей и загрузки российских верфей, чтобы выяснить, могут ли они утилизировать старые корабли в приемлемые сроки. Также предстоит разработать линейку судов, оснащенных оборудованием для подъема и разделки заброшенных судов на месте, поскольку не везде их можно вытащить на берег. Это означает, что для работы со старыми судами понадобится отдельная инфраструктура. И подобные заказы могли бы значительно поддержать существующие судоремонтные заводы в регионах, которым сегодня не хватает работы.

Кстати

По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко региональным властям вместе с Минтрансом, Минприроды и Минфином РФ предстоит создать единую базу затопленных кораблей, которая будет содержать данные собственников судов, характеристики объектов и план их утилизации. Такой реестр должен вестись без сложных бюрократических процедур, в упрощенном виде. Кроме того, профильным ведомствам поручено создать единую базу наиболее эффективных решений по утилизации судов.