Позволит ли программа кредитования отельеров обновить гостиничный фонд

Ростуризм запустил федеральную программу льготного кредитования отельеров. Инвесторы смогут получить займы на строительство и реконструкцию гостиниц и санаториев по ставке от трех до пяти процентов годовых на 15 лет. В Федеральном агентстве по туризму надеются, что расширение и обновление номерного фонда позволит увеличить конкуренцию на рынке, что комплексно повлияет на соотношение цены и качества отдыха в стране. Каких средств размещения не хватает регионам Северо-Запада, готовы ли местные предприниматели участвовать в новой программе, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Туристу упасть некуда

Мера поддержки рассчитана на достаточно крупные проекты. Речь идет о трех-, четырех- или пятизвездочных отелях, а также о санаториях. Они должны располагать номерным фондом более 120 номеров либо общей площадью более пяти тысяч квадратных метров.

Игроки туристического рынка Калининградской области, которые столкнулись в этом году с острым дефицитом номерного фонда, новую программу приветствуют. По словам председателя региональной Ассоциации предприятий индустрии туризма, руководителя крупной калининградской туристической фирмы Светланы Слепенок, региону не хватает средств размещения всех типов, от апартаментов до пятизвездочных отелей.

Сейчас в Янтарном крае насчитывается 296 отелей, гостевых домов и санаториев, способных принять около 18 тысяч путешественников. С учетом того, что по итогам года власти планируют выйти на рекордный показатель в два миллиона туристов, а туристический поток в Калининградскую область имеет ярко выраженную сезонность, действующая гостиничная инфраструктура в пиковые месяцы работает едва ли не на пределе своих возможностей.

Выручает частный сектор. Но, с одной стороны, многие квартиры сдаются без уплаты налогов, из-за чего страдает бюджет. С другой стороны, туристы, привыкшие проводить отпуск в Турции, Египте и странах Европы, создают спрос на крупные средства размещения, предлагающие различные варианты отдыха.

- Нас постоянно спрашивают про отели с аквапарками и бассейнами - эта ниша в регионе практически свободна, и подобные проекты окажутся очень востребованными, - говорит Светлана Слепенок.

На вопрос, не будут ли новые средства размещения простаивать с октября по апрель, эксперт отвечает: все зависит от набора предлагаемых услуг. Если разработать, к примеру, комплексные недельные или двухнедельные оздоровительные туры, предоставлять хорошие скидки, наладить качественную систему all inclusive, гости будут приезжать и в межсезонье.

Региональные льготы

На региональном уровне механизмы льготного кредитования отельеров появились раньше, чем на федеральном. Так, в Калининградской области соответствующее постановление приняли в мае текущего года. Инвесторам, взявшим займы на строительство отелей, гостевых домов и санаториев после 1 августа 2020 года, компенсируют до 80 процентов затрат на уплату процентов.

До 30 июля идет сбор заявок, победителей планируют объявить в августе. Теоретически субсидию смогут получить все отельеры, в том числе строители небольших гостиниц. Однако критерии отбора таковы, что больше шансов будет у крупных проектов.

В рамках программы к 2024 году в стране начнут строительство отелей более чем на 20 тысяч номеров

- На реализацию меры поддержки в областном бюджете в 2021 году предусмотрено 150 миллионов рублей, в 2022 году - 250 миллионов, в 2022 году - 200 миллионов рублей, - отмечает министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. - Участники конкурса не должны иметь задолженностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, находиться в процессе реорганизации или ликвидации, они не могут являться иностранными лицами. При этом фактический уровень зарплаты работников юридического лица должен быть не ниже 80 процентов от уровня средней заработной платы в Калининградской области. Что касается требований к инвестиционному проекту, срок его реализации не должен превышать пяти лет с момента заключения кредитного договора. Кроме того, земельный участок, на котором планируется реализация проекта, должен быть в аренде или собственности юридического лица и иметь вид разрешенного использования, позволяющий осуществить строительство или реконструкцию средства размещения. Мы рассчитываем, что получатели субсидии в 2023 году введут в эксплуатацию не менее 200-250 номеров, а к 2025 году - 500 номеров.

Планка завышена

Санкт-Петербург в прошлом году из-за закрытых границ потерял 70 процентов турпотока. В текущем году город активно наверстывает упущенное, объемы бронирований на майские праздники оказались близки к допандемийному уровню. Впрочем, по мнению экспертов, без возвращения иностранных гостей Северная столица по итогам 2021 года не сможет выйти на показатели благополучного 2019-го. Тогда в город на Неве приехали 10,4 миллиона туристов, из которых 4,9 миллиона - это иностранцы.

Так или иначе, петербургских предпринимателей заинтересовала возможность получить льготные кредиты на реновацию действующих отелей. Однако есть одно но. Порядка 30 процентов городского номерного фонда формируют малые гостиницы, которые не могут стать участниками новой программы.

- Ставка в пять процентов - это максимум, при котором реновация небольшого отеля будет экономически эффективной, - рассуждает президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Владимир Васильев. - Возможно, крупные инвесторы, имеющие другие источники доходов, могут себе позволить пользоваться банковскими кредитами по рыночной ставке, но для малого гостиничного бизнеса даже десять процентов в год - это очень дорого. Когда смягчат ограничения для туристического сектора, и я, и многие мои коллеги с удовольствием воспользовались бы льготными займами на реновацию отелей. Будет замечательно, если порог, связанный с номерным фондом, уменьшится хотя бы до 50 номеров, а минимальная площадь средства размещения - до двух тысяч квадратных метров. Чтобы развивать малый бизнес, необходимо также отменить привязку предоставления кредитов к звездности гостиниц.

Работа на перспективу

Для других регионов СЗФО также было бы актуально снижение пороговых значений, полагают в Северо-Западном региональном отделении Российского союза туриндустрии (РСТ). К примеру, в Карелии и Вологодской области, как отмечают эксперты, просто нет смысла строить огромные гостиницы. Ведь на север едут отдохнуть от суеты, а не пожить в очередном "человейнике". В то же время Карелии не хватает загородных баз VIP-уровня, а Вологодчине - небольших трехзвездочных отелей на 50-60 номеров.

- Но это политика государства, которое считает крупные проекты более финансово устойчивыми, - комментирует ситуацию директор "РСТ - Северо-Запад" Екатерина Шадская. - В Ростуризме дают прогноз, что в рамках действия программы к 2024 году будет начато строительство отелей более чем на 20 тысяч номеров. Это в целом по России, но очевидно, что распределятся средства по регионам неравномерно. Что касается текущей ситуации, сейчас дефицита нет, но качественные отели нужны всегда. Тем более таким растущим туристским дестинациям, как Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Запада. Естественно, мы говорим о нормальном положении вещей на рынке, когда открыты границы, отсутствуют жесткие ограничения для прибытия из других регионов РФ, не находится под запретом экскурсионная деятельность и так далее. При таких условиях вновь остро встает вопрос развития туристской индустрии и гостиничного сектора. Достаточно вспомнить амбициозные планы администрации Санкт-Петербурга по росту иностранного въездного турпотока, которому должны были способствовать седьмая степень свободы в Пулково и электронные визы. Так или иначе, в нынешних условиях строительство новых отелей и реконструкция старых гостиниц - это работа исключительно на перспективу. И понятно, что только с поддержкой государства, на льготных условиях найдутся инвесторы, готовые этим заниматься.