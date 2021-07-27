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27.07.2021 14:44
Рубрика: Культура

Театр имени Андрея Миронова представил премьеру комедии положений

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургский Театр имени Андрея Миронова закрыл 33-й сезон яркой премьерой - испанской комедией положений "Дама-привидение".
Фото: Санкт-Петербургский Театр имени Андрея Миронова Фото: Санкт-Петербургский Театр имени Андрея Миронова
Фото: Санкт-Петербургский Театр имени Андрея Миронова

Одна из самых популярных пьес драматурга Педро Кальдерона, написанная в 1629 году, в переводе Татьяны Щепкиной-Куперник - о любви, рыцарской чести и бесстрашии. Головоломный сюжет, где главные герои теряют надежду на счастливый финал, но, как всегда, вмешивается его Величество Случай, чтобы соединить сердца двух влюбленных - прекрасной незнакомки (дамы-привидения, дамы-призрака, невидимки) и молодого кавальеро.

Фото: Стас Левшин /БДТ им. Г.А.Товстоногова
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Действие происходит в Мадриде. Анхела, молодая вдова, живет взаперти под строгими взглядами братьев, но рвется на волю. В их доме неожиданно поселяется холостой дворянин дон Мануэль…

Комедия с запутанной и увлекательной любовной интригой, где будут письма, пришедшие героям по ошибке, потайные ходы и скрытые двери, желанные свидания, которые устраивают своим господам, преодолевая многие преграды, смекалистые, находчивые слуги. Поединки, дуэли, когда честь дамы превыше всего - мужчины обнажают шпаги. Страсть, обман, коварство, месть. Тайны, приключения, непредсказуемые ситуации. И радостная развязка!

Постановка Вадима Милкова-Товстоногова. Над созданием волшебного пространства работал художник Иван Совлачков. Роскошные костюмы, парики, веера, кастаньеты, "корсеты, банты, финтифлюшки…" Гитаристы Андрей Смирнов и Дмитрий Макареев исполняют испанскую музыку.

Основатель театра и его бессменный руководитель, народный артист России Рудольф Фурманов запустил постановку в жизнь за несколько дней до своей кончины…

Корреспондент "РГ" спектакль посмотрела, а затем задала вопросы режиссеру и исполнительнице главной роли.

Вадим Милков-Товстоногов: Это был последний спектакль, который 4 апреля запустил в репетиционный период Рудольф Давыдович. В июне скоропостижно ушла из жизни актриса Инна Волгина, она должна была играть Исавэль, компаньонку доньи Анхелы. Такие потери, а нам надо играть юмор. Люди уходят, но жизнь продолжается…

"Рюи Блаз", "Соломенная шляпка", "Дама-привидение" - романтическая драма, водевиль, комедия - ваши постановки в Театре имени Андрея Миронова. Любимые жанры?

Вадим Милков-Товстоногов: Можно сказать так. Я режиссер оперный, ставил в музыкальных театрах произведения Доницетти, Верди, Генделя, Римского-Корсакова, оперетты Штрауса, Кальмана…

В антракте услышала: сегодня как воздух нужны комедии - легкие, веселые. Но было и такое мнение: тяжело современному зрителю смотреть спектакль в стихотворной форме.

Фото: Юлия Смелкина/Театр им. Ленсовета
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Вадим Милков-Товстоногов: Поэзия, думаю, еще никому не навредила. Кому тяжело - уйдет из зала, а кто останется - получит удовольствие. Тут и классическая музыка - Бизе, Верди, Моцарта, Оффенбаха, и испанские народные песни…

История смешная, но она не может быть современной, когда герои носят одежду наших дней, говорят на современном языке. У меня не было стремления создать историческую правду, показать великолепные костюмы, которые носили в Испании в XVII веке, а было желание взглянуть - немного с иронией - на ту ушедшую эпоху.

В роли молодой вдовы, прекрасной незнакомки - Елена Калинина. Актриса прежде работала в Малом драматическом театре - Театре Европы, сейчас занята во многих театрах Петербурга. В репертуаре Театра имени Андрея Миронова это спектакли "Мадам Бовари", "Игроки", "Фальшивая монета", "Воительница", "Маленькие трагедии".

Фото: Санкт-Петербургский Театр имени Андрея Миронова

Испанский театр, классика Золотого века, изумительные костюмы в стиле эпохи барокко - мечта каждой актрисы, наверное?

Фото: Юрий Богомаз / Театр "Приют комедианта"
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Елена Калинина: Мне было интересно отправиться в это путешествие - игровой театр, маски, гротеск, буффонада. В театре "Приют комедианта" у меня был любимый спектакль "Женитьба Фигаро" Бомарше, который недавно ушел из репертуара. Я скучала по нему, и вот история похожая, также в основе интриги, приключения, хитроумные планы, как устроить свидание…

Прежде мне не доводилось играть в кринолинах, корсетах, а в них нужно уметь существовать. Такие костюмы диктуют определенное поведение, острую игру. Со временем мы, думаю, нащупаем этот сложный язык - как задумывали режиссер и наш балетмейстер Игорь Качаев. Они говорили о комедии дель арте. Люди-маски, крупный макияж. Это пластический спектакль, здесь говорящие тела, жесты, веера, как взмах крыла, издающие щелк. Яркие костюмы, яркий реквизит, актерам нужно найти яркие краски. Но ничего лишнего быть не должно, как в хорошей живописи.

В спектакле заняты актеры Петр Логачев, Роман Ушаков, Андрей Родимов, Ростислав Орел, Ольга Феофанова и другие.

К слову, этой премьерой театр откроет сезон 4 сентября.

Фото: Санкт-Петербургский Театр имени Андрея Миронова
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