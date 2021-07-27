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27.07.2021 12:08
Рубрика: Общество

Ученый объяснил, почему от коронавируса не глупеют

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Информация о том, что перенесенный коронавирус негативно влияет на когнитивные способности, всполошила россиян. Напомним, такое исследование было опубликовано в журнале The Lancet. Но, как сообщает KP.Ru. Петербурге со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра имени Бехтерева, кандидата медицинских наук Станислава Полторака, оснований для паники нет, процесс обратим и глупее после COVID-19 люди уж точно не становятся.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Сам факт того, что вирус влияет на работу мозга, по словам ученого, не удивителен. Целый ряд респираторных инфекций воздействуют на организм: вирус проникает в мозг через кровь и замедляет скорость передачи нервных импульсов.

На этом фоне у человека ухудшается память, падает внимательность, ему сложнее сконцентрироваться, снижается скорость реакции. Но при этом, подчеркивает ученый, глупее человек не становится.

В среднем с ухудшением когнитивных функций сталкивается 30 процентов пациентов. Как таковой группы риска нет, на ухудшение памяти и реакций чаще жалуются пациенты среднего и молодого возраста, а вот пожилые люди, как оказалось, сталкиваются с такими проблемами реже.

Ученый подчеркивает: нарушения обратимы. Пациенты восстанавливаются за три-шесть месяцев, им назначают лекарства для стимулирования мозговой деятельности, лечение проходит под контролем врачей.

Это касается относительно легких проявлений коронавируса. Крайне редко при сложном течении происходят тяжелые повреждения сосудов и нейронов. В таких случаях сроки реабилитации устанавливаются индивидуально.

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