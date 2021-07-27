В Архангельске сошел со свай деревянный дом с десятью жильцами

В центре Архангельска сошел со свай деревянный двухэтажный дом, в котором находились 10 человек.

О происшествии по адресу Набережная Северной Двины, 32/10 спасателям сообщили жители дома и их соседи: они начали звонить в архангельскую службу 112 вечером 26 июля:

- Грохот был, дом наклонился сильно, дымится... И с крыши что-то упало большое. Клубы пыли, возможно, пар, - рассказывали "РГ" свидетели.

- Сначала послышался треск, конструкций на чердаке, потом дом слегка качнулся в одну сторону, затем в другую, после чего резко осел. Мы, жители второго этажа, оказались будто сразу на полтора метра ниже, - сообщили жильцы в службу 112.

Позже обратилась пожилая женщина - на первом этаже оказалось заблокированной ее дочь:

- Она мне звонит, что не может выйти! И окно заклинило.

Пожарные и спасатели, приехав на место происшествия, помогли эвакуироваться жильцам, которые по разным причинам не смогли выбежать из дома. Никто из них в результате обрушения не пострадал.

Как рассказали в службе 112, треск жильцы слышали в доме и раньше, независимая экспертиза признала 12-квартирный дом 1932 года постройки аварийным пару месяцев назад. Он не был газифицирован: нарушение газовых коммуникаций могло бы серьезно осложнить ситуацию.

По сообщению пресс-службы мэрии Архангельска, администрацией Ломоносовского округа решается вопрос о предоставлении жильцам маневренного фонда.

Отметим, что деревянные дома в Архангельске сходят со свай регулярно, вчерашнее происшествие - это уже четвертый случай с начала лета. Так, в июле следственные органы начали проверку по факту схода со свай жилого дома на острове Бревенник: тогда без крова остались три семьи.