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27.07.2021 00:00
Рубрика: Происшествия

В Петербурге найдены тела жестоко убитых жены и сына контр-адмирала ВМФ

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8518)
В Санкт-Петербурге в квартире на улице Бутлерова обнаружены тела жестоко убитых 84-летней супруги и 56-летнего сына контр-адмирала ВМФ в отставке Леонида Лобанова. По трагическому совпадению их нашли в День Военно-морского флота.

Убийство семьи контр-адмирала стало шоком для петербуржцев. По данным Следственного комитета по Санкт-Петербургу, уголовное дело возбуждено по статье "убийство двух и более лиц" - что смерть была насильственной, у сотрудников ведомства сомнений нет: на телах погибших обнаружены многочисленные следы колото-резаных ранений. Нападавший, имя которого пока неизвестно, бил острым предметом по лицу, шее, туловищу...

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Причины случившегося тоже не ясны. Известно одно: тела находились в квартире около двух недель. Когда в парадной появился характерный запах, соседи заподозрили неладное и нашли дочь адмирала, проживающую в другом городе. Лишь когда по ее просьбе сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь, стало понятно, что случилось страшное.

Сам контр-адмирал Леонид Лобанов не так давно скончался в возрасте 86 лет. Он проходил службу на подводных лодках, возглавлял оперативное управление штаба Северного флота.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, опрашивают соседей, просматривают записи с камер видеонаблюдения. По поручению глава СК России Александра Бастрыкина расследование дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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