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27.07.2021 15:14

В регионах СЗФО начали реализовывать предложенные гражданами проекты

Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 167(8518)
В субъектах Северо-Западного федерального округа вступили в активную фазу программы инициативного бюджетирования (ИБ). Подрядчики приступили к реализации проектов, в разработке которых принимали участие местные жители. Параллельно совершенствуется нормативно-правовая база, регулирующая участие населения в расходовании бюджетных средств.

В Вологодской области программа "Народный бюджет", призванная вовлечь вологжан в деятельность по развитию своих городов и поселков, действует с 2015 года. Местные жители разрабатывают социально значимые проекты и утверждают их на общих собраниях. Заявки, получившие одобрение конкурсной комиссии, реализуются с привлечением бюджетных средств.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Поначалу региональное софинансирование составляло 50 процентов. Остальное - это ресурсы местного бюджета, бизнеса и населения. С прошлого года по просьбе муниципалитетов долю средств областной казны увеличили до 70 процентов. Растет и количество одобренных заявок. В 2015 году реализовали 74 проекта, а объем регионального финансирования составил 10 миллионов рублей. В 2021-м в жизнь воплотят уже 1472 инициативы, а финансирование со стороны области увеличилось до 306 миллионов.

Практически во всех муниципалитетах Вологодчины подрядчики уже вышли на объекты, где-то работы завершаются. К примеру, хорошую активность демонстрирует Тотемский район. Здесь в текущем году реализуют 101 инициативу, многие из них связаны с благоустройством дворов, строительством детских и спортивных площадок.

По словам заместителя губернатора, начальника департамента финансов области Валентины Артамоновой, многие муниципальные образования просили вновь повысить планку регионального субсидирования проектов "Народного бюджета". Губернатор уже одобрил это предложение.

- Можно сказать, что "Народный бюджет" - это проект, направленный на развитие муниципальных образований в дополнение к программам, которые реализуются сегодня в области: национальные проекты, региональные проекты, программы губернатора. Все это в совокупности делает наши села и города комфортными, красивыми и яркими. При формировании проекта бюджета следующего бюджетного цикла мы будем только поднимать и без того высокую планку вовлеченности населения, - подчеркивает Валентина Артамонова.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В Республике Коми проект "Народный бюджет" реализуется с 2016 года. В текущем году в регионе воплотят в жизнь более четырехсот инициатив местных жителей. Работа над некоторыми проектами уже завершена.

К примеру, в поселке Намск и деревне Лопыдино Корткеросского района обустроили восемь закрытых площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Мусорных контейнеров в этих муниципалитетах нет, здесь практикуют "мешковой" способ сбора ТКО. Мусоровозы нередко запаздывают, и местным жителям приходится ждать их под открытым небом либо нести отходы домой. Теперь сельчане смогут в любое время принести мешки с ТКО на площадку, не дожидаясь приезда специальной машины.

В ближайшее время существующие "Народные бюджеты" дополнятся новыми механизмами. В этом году вступил в силу федеральный закон, который станет основой для полноценного запуска систем ИБ во всех российских регионах. На федеральном уровне утвердили различные нормы и методики. Так, узаконено понятие "инициативная группа". Речь идет не менее чем о десяти гражданах, достигших 16-летия и проживающих на территории соответствующего муниципального образования.

В Калининградской области на днях презентовали региональный законопроект об инициативном бюджетировании. Отбирать проекты в эксклаве планируют на конкурсной основе. Будут учтены такие критерии, как доля жителей, поддержавших идею, доля софинансирования проекта со стороны граждан, социальная значимость инициативы. Уровень софинансирования со стороны областного бюджета еще обсуждается.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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- По нашей предварительной оценке, он может составлять до 85 процентов стоимости проекта, - отмечает заместитель министра финансов Калининградской области Анатолий Горкин.

При этом важно сохранить имеющиеся механизмы ИБ, оптимизируя при необходимости отдельные процессы. В Калининградской области прообразом системы инициативного бюджетирования является программа конкретных дел, которая реализуется с 2011 года. Проекты разрабатывают местные власти, но за основу берутся обращения и предложения жителей. Итоговый перечень мероприятий формируют с помощью общественного голосования.

Прямая речь

Сергей Романов, директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России:

- Необходимо выстроить эффективную вертикальную систему взаимодействия. Региональные центры ИБ должны взять на себя больше задач по развитию инициативного бюджетирования, связанных со своим территориальным управлением.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область

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